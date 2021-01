2021 rok powitaliśmy z niemałym hukiem. Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów emitowanej na antenie Polsatu wystąpiło mnóstwo polskich i zagranicznych gwiazd. Już od kilku dni stacja chwaliła się, że Michał Wiśniewski zapowie swoją byłą żonę na scenie. Mandaryna wróciła. Od pamiętnego występu minęło już 15 lat.

Mandaryna wróciła na scenę po 15 latach. Zaśpiewała swój największy hit "Ev'ry Night"

Michał Wiśniewski, w towarzystwie Anny Świątczak, podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów wykonał najbardziej znane utwory grupy Ich Troje. Jak widać Michał ma bardzo dobre kontakty ze swoimi byłymi, ponieważ zapowiedział występ samej Mandaryny. Nie obyło się również bez krótkiej anegdotki o ich ślubie, który został pokazany w telewizji.

Na ślub z nią wydałem dwie bańki - zażartował.

Marta wybrała na ten specjalny moment prawdziwie sylwestrową kreację. Długie spodnie i marynarka mieniły się w świetle reflektorów, a krótki top podkreślił jej wysportowaną figurę. Na początku Mandaryna wydawała się nieco spięta, jednak z każdą kolejną minutą rozkręcała się na scenie. Jej występ możecie obejrzeć poniżej:

Widzowie różnie zareagowali na wykonanie "Ev'ry Night". Wielu z nich zarzuciło Mandarynie występ z playbacku.

Najlepszy występ na tym koncercie. Pięknie wyglądała.

Obejrzałem tylko Mandarynę, reszta już mnie nie interesuje. Pozdrawiam.

Dobrze, że playback - pisali.

Występ Mandaryny w Sopocie w 2015 roku

Marta Wiśniewska podczas festiwalu w Sopocie w 2015 roku wykonała utwór "Ev'ry Night". Wokalistka zdecydowała się zaśpiewać na żywo, co okazało się prawdziwą katastrofą. Nie trafiała w żadną nutę, a na zbliżeniach kamery można było zauważyć, że w oczach wzbierają się łzy. Ten występ przeszedł do historii i po 15 latach wciąż jej fani powtarzają: Znacie "Ev'ry Night"? Znacie? To do góry!