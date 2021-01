Domówka sylwestrowa u Małgorzaty Rozenek jak u królowej. Jest garnitur u Radzia i suknia u Gosi. Henio też świętuje

Ten sylwester dla wielu z nas będzie wyjątkowy. Odwołane wyjazdy, zamknięte kluby, ludzie siedzący w domach... Ale Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan udowadniają, że nawet w takich warunkach można bawić się nadzwyczaj godnie.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na pełnym czułości filmiku z synkiem Henrykiem

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na galowo na sylwestrze w domu

W sylwestra można iść spać, można "grać w grę", można też rozpocząć protokół "butelka wina" i przytulić kota. Można siedzieć w dresie i oglądać "Sylwester Marzeń TVP", albo z całą rodziną narzekać, że w tym roku wyjątkowo nigdzie nie poszliśmy.

Albo można być jak Gosia Rozenek i Radzio Majdan, założyć balową suknię i garnitur, chwycić kieliszki, ubrać też w garnitury dzieci i balować do rana. A przynajmniej tak podejrzewamy, że zabawa będzie rzeczywiście trwać jeszcze kilka godzin - z przerwą na usypianie Henia, bo jak wiadomo - jak już dziecko zaśnie, to nic go nie obudzi.

To był szalony rok. Przyszły niech będzie spokojny :) Do Siego :) - napisała Małgorzata Rozenek.

A na InstaStory dorzucili o wiele dłuższe życzenia:

Już niedługo 2020 będzie przeszłością - może to i lepiej w bardzo wielu przypadkach. Mam nadzieję, że 2021 będzie dużo dużo szczęśliwszy dla świata i dla wszystkich. To jest rok wielu wyzwań i mam nadzieję, że te wyzwania będą dla was jak najbardziej pozytywne - mówiła Gosia.

Więc życzymy przede wszystkim zdrowia, szczęścia, dużo miłości. Dla tych, którzy ten rok mieli bardzo zły pod względem ekonomicznym, przedsiębiorcom, żeby to wszystko w przyszłym roku odrobili. I pamiętajcie, na świecie jest tyle złych emocji, nie dokładajmy ich więcej. Bądźmy szczęśliwi, bądźmy pozytywni i dobrze życzmy drugiemu człowiekowi. Wyjątkowy czas, bawcie się dobrze, kochajcie się! - dodał Radek.

A nam nie pozostaje nic innego, jak się pod nimi podpisać :) Wszystkiego dobrego!