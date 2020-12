Kendall Jenner w płaszczu Sary Boruc! "To sen, nawet sobie nie wyobrażacie, co to dla mnie znaczy!"

Sara Boruc wypije w sylwestra dodatkową lampkę szampana. Za oceanem w jeden z jej płaszczy ubrała się Kendall Jenner - najdroższa i najbardziej wpływowa modelka i influencerka na świecie.

Zobacz wideo Sara Boruc pokazuje swoje nowe biuro

Sara Boruc świętuje. Kendall Jenner założyła jej płaszcz

Trzeba przyznać, że jest to naprawdę wielkie wyróżnienie dla Sary Boruc. Kendall Jenner ma dostęp do wszystkich najbardziej ekskluzywnych marek na całym świecie i spośród nich wybrała właśnie płaszcz z nowej kolekcji The Mannei. Dumna projektantka pochwaliła się niezaprzeczalnym sukcesem na Instagramie:

O MÓJ BOŻEEE!!! To sen!!! Kendall Jenner w mojej kurtce!!! Kurtka/sukienka z brązowej skóry od The Mannei. Nawet sobie nie wyobrażacie, co to dla mnie znaczy!

Co więcej, o stylizacji Kendall w Aspen napisały już też zagraniczne portale, sięgające - jak się zapewne domyślacie - znacznie pokaźniejszej liczby odbiorców, niż sam Instagram Sary. Komentarze również nie pozostawiają wątpliwości - Kendall wyglądała "sensacyjnie w brązowym płaszczyku, który opinał jej szczupłą talię".

Zobaczcie, jak pięknie wygląda! Prze, prze fajnie! Jaram się - mówiła podekscytowana Sara na swoim InstaStory.

Na razie na InstaStory sklepu dostępna jest płaszczo-kurtko-sukienka w wersji z czarnej skóry, jednak, jak widzimy na zdjęciu, Kendall dostała wersję brązową jak ciemna czekolada. I wygląda fenomenalnie. Niestety, założyła ją chyba odrobinę za szybko, bowiem strona The Mannei jeszcze nie ruszyła - na razie nowa marka Sary rozkręca się na Instagramie i w sprawie każdej części trzeba pisać wiadomość prywatną. Niemniej jednak taka promocja dla marki jest właściwie bezcenna.

Sarze Boruc sukcesu gratulują teraz wszyscy. Pierwszy był - oczywiście - mąż, Artur Boruc. Już na swoim InstaStory podzielił się zdjęciami Kendall z dopiskiem:

Marzenia i ciężka praca się opłacają. Jestem z Ciebie dumny, kochanie - napisał.

My też gratulujemy. Każda część stroju, jaką zakłada na siebie Kendall Jenner, sprzedaje się później na pniu a jej kreacje są analizowane przez najważniejsze portale modowe na świecie. Sara Boruc kończy 2020 i rozpoczyna 2021 rok z naprawdę mocnym uderzeniem. Gratulacje!