Katarzyna Cichopek pije kawę w Zakopanem. Internautom się to nie spodobało. "Tak się zastanawiam, kto tu jest ponad prawem"

W tym roku sylwester będzie znacznie różnił się od tych, które znamy. Z powodu pandemii koronawirusa i nowych obostrzeń większość osób musiała zrezygnować z planów i spędzić czas w małym gronie. Co więcej, rząd wprowadził zakaz przemieszania się obowiązujący od godz. 19 31 grudnia do 6 rano 1 stycznia. Apeluje też do osób, by pozostały w domu. Niestety nie wszyscy w pełni stosują się do wytycznych. Katarzyna Cichopek postanowiła spędzić sylwestrową noc w Zakopanem. To nie spodobało się internautom.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek zadebiutowała w PNŚ

Katarzyna Cichopek spędza sylwestra w Zakopanem

Zdjęcie zostało opublikowane się na Instagramie aktorki i w bardzo szybkim tempie pojawiły się tam setki komentarzy. Większość internautów uważa, że wyjazd Cichopek to nie do końca dobre zachowanie. Dlaczego?

Pani Kasiu, bardzo panią lubię i nie chce hejtować za wyjazd w góry. Jednak tak po ludzku jest mi cholernie przykro, bo też mam 2 dzieci i chcieliśmy jechać na ferie w góry, ale no niestety, nie uda się. A jak widzę zdjęcia gwiazd w cudownych sceneriach, to tak się zastanawiam, kto tu jest ponad prawem - napisała jedna z internautek.

Troszkę to nie na miejscu, kiedy inni nie mogą wyjeżdżać, bo jest zakaz teraz - dodała inna fanka.

Katarzyna Cichopek szybko odpowiedziała na pytania internautów.

Nikt nie jest ponad prawem. My po prostu mamy przyjaciół w Zakopanem, którzy nas ugościli - napisała aktorka.

Katarzyna Cichopek Katarzyna Cichopek - Instagram

Możemy jedynie zazdrościć przyjaciół, którzy mieszkają w domu z widokiem na Giewont i z chęcią ugoszczą dodatkową rodzinę z dwójką dzieci pod swoim dachem. Jednak z jakiegoś powodu pozamykano hotele i atrakcje turystyczne, a stosowanie się do obostrzeń jest jedynym wyjściem by zmniejszyć liczbę zachorowań i tym samym odciążyć służbę zdrowia.

W związku z zagrożeniem koronawirusem wiele krajów ogłasza nowe obostrzenia. W Polsce od 28 grudnia do 17 stycznia obowiązuje narodowa kwarantanna. Mocno ograniczono funkcjonowanie hoteli - nie można już wybrać się na wyjazd służbowy. Zamknięte będą stoki narciarskie. W spotkaniach może uczestniczyć tylko pięć osób. Każdy, kto przyjedzie do Polski transportem zorganizowanym, będzie musiał odbyć 10-dniową kwarantannę. Dodatkowo w sylwestrową noc (w godz.19.00-6.00) będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się.

Więcej informacji o nowych zasadach bezpieczeństwa znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-etap-odpowiedzialnosci-i-wprowadzamy-dodatkowe-ograniczenia