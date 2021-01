Paweł "Trybson" i Eliza Trybała spędzają beztroski czas w Egipcie. "Trochę chłodno dzisiaj". Wymarzony sylwester?

Paweł "Trybson" Trybała i Eliza Trybała poznali się w 2013 roku na planie popularnego reality show "Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy". Oboje od razu poczuli, że mają się ku sobie, a po emisji pierwszego sezonu produkcji zrezygnowali z udziału w programie. Niedługo później para doczekała się córki. Obecnie "Trybson" i Eliza są rodzicami dwóch córek - Viktorii i Kornelii.

REKLAMA

Zobacz wideo Trybson na gali Fame MMA: "Walki są dla mnie najważniejsze"

Byli uczestnicy "Warsaw Shore" są aktywni w mediach społecznościowych, a na ich profilach nie brakuje rodzinnych fotografii. Tym razem zakochani podzielili się zdjęciami prosto z Egiptu, gdzie zamierzają powitać nadchodzący rok 2021.

Eliza Trybała pokazała, jak wystroiła swoją córkę. "Moja mała diva". Internautki zachwycone: "Ale piękności"

Paweł "Trybson" Trybała i Eliza Trybała pokazali zdjęcia z Egiptu. Tam spędzają sylwestra

Na instagramowych profilach "Trybsona" i Elizy pojawiły się zdjęcia z Egiptu. To właśnie tam para zdecydowała się spędzić sylwestra we dwoje i wspólnie powitać Nowy Rok. Trzeba przyznać, że widoki robią wrażenie. Dodajmy, że para zatrzymała się w hotelu Jaz Aquamarine, co od razu wyłapali obserwatorzy. Jak się okazuje, jest to miejsce lubiane i polecane przez wielu. My się nie dziwimy. Zobaczcie sami!

Habibi habibi. Trochę chłodno dzisiaj. Pozdrawiamy z Egiptu - napisał Paweł Trybała przy zdjęciu, do którego zapozowali z Elizą w strojach kąpielowych.

W komentarzu "Trybson" wyjaśnił, że aktualna temperatura w Egipcie to 28 stopni Celsjusza. Zdjęcia z podróży nie zabrakło także u Elizy.

Śmiało można powiedzieć, że pod fotografiami pojawiły się niemal same komplementy. Oto kilka z nich:

Najlepsza para. Miłego Wypoczynku!

Uwielbiam Was właśnie za to, że udaje Wam się znaleźć czas tylko dla siebie.

Miłego wypoczynku misie - pisali internauci.

Eliza Trybała wrzuciła odważny post. "Nie jestem za aborcją". Co na to Trybson?

My również życzymy miłego wypoczynku i udanego sylwestra.