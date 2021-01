Edyta Pazura w sylwestrowej sukience. Mini, golf i cekiny. Fani pod wrażeniem. "Ogień"

Odkąd Edyta Pazura poznała Cezarego Pazurę, przeszła spektakularną metamorfozę. Żona słynnego aktora zmieniła styl, a jej wysmakowane stylizacje zbierają same pozytywne komentarze. Edyta śledzi najnowsze trendy i doskonale wie, jak wybierać kreacje, by stawały się one inspiracją dla fanów.

Na instagramowym profilu Edyty Pazury pojawiło się zdjęcie w sylwestrowej sukience, którą przygotowała na dzisiejszy wieczór.

Edyta Pazura w sukience na sylwestra

Nic dziwnego, że stylizacje Edyty Pazury spotykają się z aprobatą. Zobaczcie tylko, jaką kreację wybrała na sylwestrową noc. Żona Cezarego Pazury ubrała się w swoją ulubioną cekinową sukienkę, która, jak przyznała na blogu, ratuje ją podczas wielu imprez u znajomych.

Edyta Pazura zdradziła, że sukienkę zakupiła już jakiś czas temu w Warsaw Concept Store w Galerii Mokotów.

Jak widać nie rezygnuję z Sylwestrowego szaleństwa. Tuż przed północą herbata rumiankowa i nacieranie obolałych pleców Amolem. Raz przespałam Nowy Rok, a rok później wylądowałam na SORze. Kobieta zmienną jest - napisała przy najnowszym zdjęciu.

Zaprezentowana przez Edytę stylizacja przypadła do gustu obserwatorom, którzy licznie skomplementowali wygląd żony aktora.

Jaka kiecka piękna, oczywiście właścicielka piękniejsza.

Pięknie wyglądasz w tej sukience.

Ogień! - pisali użytkownicy Instagrama.

My zgadzamy się z opiniami internautów, Edyta wygląda zjawiskowo. Tegoroczną imprezę sylwestrową celebrytka spędzi w otoczeniu najbliższych, do czego zachęca także swoich fanów.