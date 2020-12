Córka Weroniki Rosati pozuje w ślicznej sukience w kwiatki. "Wybór skarpetek był Eli pomysłem"

Weronika Rosati coraz chętniej publikuje zdjęcia córki Elizabeth. Ostatnio pokazała, jak spędzała z nią czas na plaży (dziewczynka wybrała się na spacer w bajkowej sukni i butach na obcasie dla małych dziewczynek, które wywołały falę krytyki). Teraz przyszła kolej na sylwestrową kreację. Elizabeth zapozowała przy basenie w kwiecistej sukience.

Zobacz wideo Weronika Rosati razem z córeczką pływała po weneckich kanałach

Córka Weroniki Rosati gotowa na sylwestra

Córka Weroniki Rosati i Roberta Śmigielskiego 11 grudnia skończyła trzy lata i jest głównym gościem na maminym Instagramie. Weronika Rosati chętnie ubiera córkę w wytworne ciuszki. Ostatnia kreacja taka właśnie była. Kwiecista sukienka w stylu boho to strzał w dziesiątkę. Do tego dobrane zostały czarne buciki i długie czerwone skarpetki. Przy okazji aktorka zdradziła, że mimo iż na co dzień mieszka w Los Angeles stara się wspierać polskie marki.

Ela nie wychodzi ze swojej ulubionej sukienki boho w kwiatuszki z kapturkiem. PS. Wybór skarpetek był Eli pomysłem - napisała pod zdjęciem.

Pod postem pojawiła się masę komplementów i pochlebnych słów od fanów gwiazdy.

Polskie marki są super. Sukienka śliczna... świetna stylizacja.

Jak mały Kapturek, nie czerwony, ale super uroczy - komentują fani.

Warto dodać, że Weronika do tej pory nie pokazała twarzy córki. Aktorka należy do tej grupy znanych osób, które chronią prywatność dzieci. Oprócz niej takie podejście mają m.in. Anna i Robert Lewandowscy, Marina i Wojciech Szczęśni czy Paulina Sykut.