"Sylwester Marzeń z Dwójką". Ida ma trzy kracje! Złoto aż kapie, a w jednej z nich widzieliśmy już Sykut [ZDJĘCIA]

"Sylwester Marzeń z Dwójką" odbędzie się w tym roku w amfiteatrze w Ostródzie. Choć na drodze pojawiło się wiele zawirowań, Telewizja Polska okazała się jedyną z wiodących stacji telewizyjnych, która zdecydowała się transmitować w sylwestrową noc występy gwiazd na żywo. Przypomnijmy, że Polsat wyemituje nagrane wcześniej popisy gwiazd, a TVN przygotował dla widzów maraton filmowy, całkowicie rezygnując z tegorocznego koncertu. Wszystko z powodu panującej w kraju i na świecie pandemii, a także wprowadzonej niedawno tzw. narodowej kwarantanny.

Nadchodzącą imprezę sylwestrową poprowadzi Ida Nowakowska, która pokazała swoje trzy wyjściowe kreacje. Prezenterka zaprosiła fotoreporterów do warszawskiego atelier. W czym się zaprezentuje?

"Sylwester Marzeń z Dwójką". Ida Nowakowska pokazała sylwestrowe suknie

Impreza sylwestrowa to czas, w którym każda kobieta chce wyglądać zjawiskowo. Szczególnie, jeśli będzie ją oglądać cała Polska. W ostatni wieczór roku można zaszaleć z kreacją. Ta myśl z pewnością przyświecała gwieździe TVP, która postawiła na iście balowe suknie. I to aż trzy!

Pierwsza kreacja to złota, mieniąca się sukienka z frędzlami i sporym rozcięciem u dołu. Druga to czarno-beżowa suknia z falbankami, w której Ida wygląda jak rodowita Hiszpanka. Największe wrażenie robi jednak ta ostatnia, długa, mieniąca się, rozkloszowana suknia do kostek, w której... niedawno pokazała się na Instagramie Paulina Sykut-Jeżyna.

Kiedy na chwilę stajesz się księżniczką. Szykujemy się do nowego, wystrzałowego projektu. Zawsze koniec i początek roku są dla mnie bardzo intensywne, ale cieszę się z tego jak dziecko! I już przebieram nogami na jutrzejsze sylwestrowe spotkanie z Wami. Do zobaczenia - napisała dziennikarka.

Dodajmy, że Paulina Sykut-Jeżyna poprowadzi sylwestrową imprezę w Telewizji Polsat. Wszystkie trzy kreacje Idy Nowakowskiej możecie zobaczyć w naszej galerii.