Agustin Egurrola już po ślubie? Spójrzcie dobrze na ostatnie zdjęcia. "Wybranką jest młoda, ciemnowłosa tancerka"

Agustin Egurrola już od wielu lat pracuje w show-biznesie jako choreograf, jednak przełomem w jego karierze okazało się jurorowanie w programie "You Can Dance - Po prostu tańcz". Od tamtej pory tancerz cieszy się ogromną sympatią widzów. Choć jest aktywny w mediach społecznościowych, bardzo chroni swoją prywatność. Po rozstaniu z partnerką Niną Tyrką, z która doczekał się córki, temat jego związków ucichł. Teraz jednak na jaw wyszło, że Egurrola jest już po ślubie. Zdradził to informator i ostatnie zdjęcie Egurroli.

Agustin Egurrola już po ślubie? Wszystko na to wskazuje

Choć zapewne Agustin Egurrola chciał ślub utrzymać w tajemnicy, zdradziły go ostatnio opublikowane zdjęcia na Instagramie. Widać na nich wyraźnie, że tancerz ma obrączkę na serdecznym palcu.

Co więcej, informator tygodnika "Świat i Ludzie" potwierdził domniemania internautów. Okazuje się, że tancerz jest już po przysiędze małżeńskiej.

Wszyscy w szkole mówią o jego ślubie. Skromnym, kameralnym, bez hucznego wesela. Wybranką Agustina jest młoda, ciemnowłosa tancerka, z którą spotykał się od wielu miesięcy. I tak niemożliwe stało się możliwe - czytamy.

W końcu jest szczęśliwy i prawie spełniony. Prawie, bo marzy o tym, żeby mieć syna.

Agustin Egurrola życie prywatne

Agustin Egurrola od początku zaistnienia w rodzimym show-biznesie rzadko wypowiada się na tematy prywatne. Nawet gdy był związany z tancerką Niną Tyrką, oboje starali się unikać blasku fleszy. W 2008 roku na świat przyszła ich córka Carmen. Parę lat temu media obiegła informacja o rozpadzie ich związku, który miał odbyć się w burzliwej atmosferze. Na szczęście z czasem doszli do porozumienia.