To koniec jednej z najpopularniejszych par w show-biznesie w ostatnim czasie. Joanna Opozda i Antek Królikowski po kilku miesiącach związku rozstali się. Pierwsze doniesienia o tym, że są razem, pojawiły się w lipcu. Według doniesień aktor zostawił ukochaną dwa dni przed Wigilią. Jak dowiedział się Plotek, przyczyną zerwania była jego była dziewczyna, Kasia Dąbrowska, z którą miał spotykać się będąc w związku z Opozdą.

Wiemy, dlaczego Antek Królikowski i Joanna Opozda rozstali się

Antek Królikowski komentuje rozstanie z Joanną Opozdą

Informacja o tym, że aktorzy nie są już razem, pojawiła się 29 grudnia. Opozda dodała wpis w mediach społecznościowych, w którym przyznała, że nie są już z Antkiem. Życzyła mu "wszystkiego co najlepsze". Wyraziła też nadzieję, że "w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy". Królikowski milczał. Aż do tej pory. Na Instagramie pojawił się wpis, w którym odniósł się do zaistniałej sytuacji. Zwrócił się także do Joanny:

Rozstanie z Asią to nasza prywatna sprawa i nie chcę komentować tego w żaden sposób poza tym, że jestem wdzięczny Asi za te miesiące i dziękuje za wszystko. Proszę o uszanowanie naszej decyzji i nie wciąganie w to osób trzecich w tym i tak trudnym dla nas momencie... - napisał.

Na koniec zwrócił się do fanów:

Niech ten nadchodzący rok 2021 pozytywnie nas wszystkich zaskoczy, czego sobie i Wam z całego serca życzę!

Aktor zablokował możliwość dodawania komentarzy, zapewne żeby uniknąć niewygodnych pytań i niepochlebnych wpisów. Myślicie, że naprawdę zakochał się w Dąbrowskiej, z którą rozstał się w czerwcu po 1,5 roku związku? I to właśnie ona zdoła go usidlić?

