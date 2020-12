Dominika Kasińska to uczestniczka programu "Down the road", którego prowadzącym jest Przemek Kossakowski. Najwyraźniej kobieta polubiła występy przed kamerą, bo po zakończeniu pierwszego sezonu programu zdecydowała się założyć własny kanał na Youtubie.

Dominika Kasińska przeprowadziła wywiad z mentorką "Projekt Lady"

Uczestniczka "Down the road" założyła kanał pod własnym imieniem i nazwiskiem. Pierwszy film wrzuciła już pół roku temu i zaprezentowała w nim przepis na włoską pizzę. Następnie Dominika Kasińska pokazała, jak się maluje, jak ćwiczy, a także jak wygląda jej codzienność. Teraz postanowiła przeprowadzać również wywiady ze znanymi osobami i zaprosiła Irenę Kamińską-Radomską, mentorkę "Projekt lady". Spytała ją m.in., dlaczego zgłosiła się do programu.

Bo chciałam, jak tylko się dowiedziałam, że jest taki projekt (...) Także ja się zgłosiłam i myślałam, że od razu mnie angażują, a tam był cały casting. No i udało się wygrać (...) Uwielbiam "Projekt Lady", bo on pokazuje, że w każdym momencie można się zmienić, w każdym momencie można zmienić swoje życie, a także nastawienie do osób, które w jakikolwiek sposób są niepełnosprawne - powiedziała Irena Kamińska-Radomska.

Mentorka "Projekt lady" zdradziła także, jak wyglądało jej dzieciństwo oraz jakie ma wykształcenie. Na rozmowie jednak się nie skończyło, bo Dominika także zaśpiewała góralską piosenkę oraz nauczyła Irenę Kamińską-Radomską kroków góralskiego tańca. Zobaczcie sami: