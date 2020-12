Antek Królikowski i Joanna Opozda związali się w lipcu tego roku, jednak ich związek nie przetrwał nawet krótkiej próby czasu. Aktorka we wtorek po południu oznajmiła na Instagramie, że relacja z Królikowskim to już przeszłość. Oczywiście sama zainteresowana nie zdradziła dokładnie, co było przyczyną odejścia, jednak zasugerowała, że wina leży po stronie byłego chłopaka. W pożegnalnym poście życzyła mu, aby poukładał swoje sprawy. Jak udało nam się dowiedzieć, na drodze do ich szczęścia stanęła była dziewczyna Antka - Kasia Dąbrowska. Od jak dawna rozmyślał o Kasi? Przypomnijmy, że niespełna dwa miesiące temu Opozda i Królikowski natknęli się na nią w jednym z warszawskich klubów. Pamiętacie te zdjęcia? Z biegiem czasu nabierają dodatkowego znaczenia.

Wiemy, dlaczego Antek Królikowski i Joanna Opozda rozstali się

Joanna Opozda spotkała byłą dziewczynę Antka Królikowskiego

Na początku października Joanna Opozda i Antek Królikowski jeszcze jako szczęśliwa para udali się do jednego ze stołecznych klubów. Świetna zabawa została przerwana przez niezręczną sytuację, bowiem para aktorów natknęła się na Kasię Dąbrowską.

Antek Królikowski, Joanna Opozda i była aktora Plotek Exclusive

Na zdjęciach paparazzich mogliśmy wówczas zobaczyć, jak Antek dostaje od Joanny niemałą reprymendę. Łącząc te fakty, możemy domniemać, że już wtedy coś się działo. Zobaczcie zresztą sami te zdjęcia.

Antek Królikowski i Joanna Opozda Plotek Exclusive

Więcej zdjęć z tego pamiętnego jesiennego wieczoru możecie zobaczyć w naszej galerii. Myślicie, że już wtedy mogło być coś na rzeczy?

