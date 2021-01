Koniec 2020 roku zbliża się wielkimi krokami. Za nami miesiące, które upłynęły pod znakiem pandemii koronawirusa. Przeorganizowanie dotychczasowego życia wpłynęło także na show-biznes. Gwiazdy przestały dawać koncerty, a wstawianie zdjęć na Instagram niemal zastąpiło pozowanie na ściankach. Dla niektórych osób publicznych ostatnie dwanaście miesięcy było czasem przemian. Gwiazdy chudły, zmieniały fryzury i poprawiały swój wygląd. Zobaczcie najbardziej spektakularne metamorfozy tego roku.

Adele

Adele ONS/Chase Rollins/AFF-USA.COM

Rok 2020 z pewnością będzie kojarzył się z przemianą Adele. Wokalistka zszokowała fanów na całym świecie, gdy w marcu okazało się, że schudła ponad 45 kilogramów. Zagraniczne media podawały, że piosenkarka przeszła na tak zwaną dietę sirtuinową, która polega na pobudzeniu w organizmie produkcji białka sir, przy jednoczesnym ograniczeniu kalorii. Adele przestała przypominać siebie z początków kariery i stała się inspiracją dla osób zmagających się z nadwagą.

Tomasz Sekielski

Tomasz Sekielski Instagram/tomaszsekielski

Metamorfoza Tomasza Sekielskiego jest wyjątkowo spektakularna. Dziennikarz zrzucił 80 kilogramów. W sierpniu 2019 roku przeszedł operację zmienienia żołądka, która rozpoczęła jego proces przemiany. Ważył wówczas 185 kilogramów i jak sam przyznał, zajadał stres. W pozbyciu się nadprogramowych kilogramów pomogły mu także dieta i ćwiczenia. 46-latek chętnie pokazuje w mediach społecznościowych fotografie po przemianie, a na jednym ze zdjęć zapozował w starych spodniach, które są na niego za duże. Trzeba przyznać, że przemiana Sekielskiego robi wrażenie.

Krzysztof Skiba

Krzysztof Skiba KAPiF

Sukcesem może pochwalić się także Krzysztof Skiba. Muzykowi udało się schudnąć aż 28 kilogramów. Wykorzystał przerwę od pracy spowodowaną lockdownem i zadbał o formę. Sekret swojej przemiany zdradził w "Dzień dobry TVN":

Jedzenie po koncertach o 1 czy 2 w nocy nie było zdrowe. Jak się zrobi tak raz czy dwa, to nie ma dramatu, ale jak się tak żyje 30 lat, to trochę gorzej - zaczął.

Muzyk musiał wymienić zawartość swojej szafy:

Z rozmiaru 3XL wchodzę teraz w L. Postanowiłem wirusa pokonać na zdrowo. Wiedziałem, że czeka nas bezruch. Poza tym jesienna fala też nam zamyka show-biznes. Marzec, kwiecień-zamknęli nam lasy i parki, a to wiązało się z siedzącym trybem życia. Przeszedłem na radykalną dietę. To się wiązało z kompletną abstynencją - przyznał w wywiadzie.

Rebel Wilson

Rebel Wilson Instagram/ @rebelwilson

2020 rok okazał się czasem przemiany także dla Rebel Wilson. Aktorka, która w styczniu ważyła 100 kilogramów, przeszła na dietę odchudzającą i zaczęła regularnie ćwiczyć pod okiem trenera. Kluczem do sukcesu okazała się także systematyczność i zmiana nawyków żywieniowych. Artystka podkreślała, że kocha swoje krągłości, a nad wagą pracuje ze względów zdrowotnych:

Chociaż nadrzędnym celem nie był mniejszy rozmiar, tylko poprawa zdrowia, udało mi się zejść do wagi 75 kilogramów - przyznała na InstaStories.

Rebel Wilson Instagram/rebelwilson

Kelly Osbourne

Kelly Osbourne East News

Inną gwiazdą, która może pochwalić się ogromną przemianą, jest Kelly Osbourne, córka Ozzy’ego Osbourne’a i Sharon Osbourne. W 2020 roku przeszła operację zmniejszenia żołądka, zaczęła stosować specjalną dietę i dużo ćwiczyć. Schudła ponad 40 kilogramów w zaledwie 4 miesiące. Na nowych zdjęciach, które pokazuje na Instagramie, wygląda naprawdę niesamowicie.

Zofia Zborowska

Gala Mistrzów Sportu KAPIF.pl

Spektakularne metamorfozy nie dotyczą jedynie utraty wagi. Niektóre gwiazdy zdecydowały się w tym roku na odważne zmiany stylu. Należy do nich Zofia Zborowska. Aktorka niedawno pożegnała się z blondem i przefarbowała się na czarno:

Zmiany, zmiany, zmiany. Po siedmiu latach rozjaśniania moje włosy w końcu muszą odpocząć. CALL ME WRONA - napisała na Instagramie.

Podoba się Wam w takiej odsłonie?

Ewelina Kubiak

Ewelina Kubiak Instagram/ewel0na

Koniec roku to czas wielkich przemian dla Eweliny "Ewel0ny" Kubiak, znanej z programu "Warsaw Shore". Celebrytka znana jest z zamiłowania do medycyny estetycznej, a w drugiej połowie grudnia udała się do kliniki w Turcji, gdzie poddała się serii zabiegów. Na InstaStories pokazała opuchniętą twarz, na której już widać zmiany:

Zabiegi, które teraz robiłam to: foxy eye, lifting brwi, lifting ust, korekta nosa, części chrzęstnej, liposukcję – przyznała w relacji.

Ewelina Kubiak na InstaStory Instagram/Ewel0na

