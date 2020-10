Kylie Jenner wybrała już swój strój na Halloween. Niewykluczone, że to nie jedyne przebranie inflencerki przygotowane na tę okazję. Standardowo zdecydowała się na obcisłą, podkreślającą kształty kreację.

Kylie Jenner w Halloween przebrana za wojownika Power Rangers

Kylie Jenner co roku obchodzi Halloween, które jest dla niej okazją do zaprezentowania seksownych i często wyzywających stylizacji. Tym razem postawiła na coś zdecydowanie bardziej subtelnego, bowiem strój zasłania prawie całe ciało Jennerki. Czerwony kostium wojowniczki z "Power Rangers" z pewnością przejdzie do historii, bowiem dziewczyna zwerbowała całą ekipę znajomych, którzy również przebrali się w kombinezony kultowych bohaterów serialu z lat 90. Nie da się ukryć, że delikatnie odbiegały od tych pierwotnie noszonych przez wojowników i były zdecydowanie bardziej wyzywające.

Jennerka zadbała o każdy szczegół swojej kreacji. Na zdjęciach i wideo udostępnianych przez nią w sieci widać, że ekipa ma ze sobą specjalne atrybuty nawiązujące do tych, które mieli serialowi bohaterowie. Wszyscy byli uzbrojeni w specjalne nadajniki służące do "łączenia się", maski na twarz i efektowne okulary. Poza tym każda z koleżanek Kylie miała specjalną perukę w kolorze swojego stroju.

Kylie Jenner instagram.com@kyliejenner

Na nagraniach na Instagramie modelki widać, że ekipa bawiła się na dachu pod gołym niebem. W tle słychać muzykę i tłum znajomych Kylie.

Podoba wam się jej kreacja?