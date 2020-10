Artur Sikorski zdradził, w jakim talent show chciałby wziąć udział [KOŁO PLOTKA EXTRA]

Artur Sikorski to młodszy brat znanego wokalisty, Jeremiego. Dziewiętnastolatek również jest piosenkarzem, a do szkoły muzycznej uczęszcza od najmłodszych lat. Gra na wiolonczeli, fortepianie i gitarze. Co jeszcze wyznał w "Kole Plotka"?

