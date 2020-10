Dziecko Elona Muska - CEO Tesli - i Grimes - wokalistki, która naprawdę nazywa się Claire Boucher - ma już pół roku. Oficjalnie nazywa się X Æ A-XII. Co oznacza to imię? Jak Grimes napisała na Twitterze, X to niewiadoma, Æ to sztuczna inteligencja napisana w języku elfów, natomiast A-12 to prekursor SR-17 - ulubionego modelu statku powietrznego rodziców X Æ A-XII. Piosenkarka zdradziła w wywiadzie dla "NY Times", że ona i Elon używają jednak głównie zdrobnienia X. Sama Boucher zdecydowała się na ograniczenie swojego imienia do "C", co symbolizować ma prędkość światła.

Grimes ma oryginalny sposób na macierzyństwo

Grimes wyznała także, że stara się kształcić dziecko kulturowo. Twierdzi, że jej syn ma już teraz niezwykle wyrafinowany gust.

Oglądałam "Czas apokalipsy" i inne filmy z moim dzieckiem. On interesuje się radykalną sztuką. Naprawdę jest zainteresowany. Nie uważam, żeby udzielanie się z dziećmi na takim poziomie było problematyczne - powiedziała w wywiadzie.

Wokalistka, chociaż jest na urlopie macierzyńskim, nadal zajmuje się muzyką. Ma w planach napisanie "Kołysanki sztucznej inteligencji" - uspokajających dźwięków, które pomogłyby zasypiać niemowlętom. Według niej, dzieci mają określony gust.

Zdecydowanie lubią jedne rzeczy, nie lubią drugich. Mają opinie - twierdzi.

Przyznała także, że X pomaga jej napisać "Kołysankę sztucznej inteligencji". W wywiadzie opisuje, że pierwsza wersja miała w sobie zbyt dużo ostrych dzwonków i spowodowało to "łzy i generalny chaos". Grimes zdecydowała się jednak na poprawki i teraz X o wiele częściej się uśmiecha.

Grimes wyjawiła, jak należy wymawiać imię jej syna X ? A-12. Elon Musk ma na ten temat inne zdanie