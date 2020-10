Gordon Ramsay zdobył światową sławę dzięki takim programom jak "Hell’s Kitchen", "Ramsay's Kitchen Nightmares" czy amerykańskiej odsłonie show "MasterChef". Widzowie pokochali go za cięte riposty i ostry język. Restaurator już od kilku lat jest obecny na platformie YouTube. Teraz poszedł o krok dalej i podbija TikToka.

Gordon Ramsay na TikToku: To wygląda jak klej do tapet

Co Gordon Ramsay robi na TikToku? Odpowiedź jest oczywista - to samo, co w telewizyjnych formatach, których był bohaterem - ocenia młodych adeptów kuchni. Choć tu to wyrażenie jest raczej na wyrost, bo wydaje się, że Ramsay jako cel obrał sobie krytykę wszystkich tych, którzy mają dwie lewe ręce, a na gotowaniu znają się tyle, co kura na pieprzu. Szkocki kucharz nie ma dla nich litości - ocenia surowo, pozwalając sobie często na złośliwości. Nic więc dziwnego, że nagrania viralują w sieci i stały się absolutnym hitem.

Przestań. Makaron i ser w toście. Zapomnij o tym (...) To powinno trafić do toalety - ocenia mężczyznę, który robi prostą kanapkę.

To wgląda jak klej do tapet - oburza się z kolei, widząc, jak ktoś przygotowuje sos do klopsików.

Będziesz grał w szachy na szynce? No nie, nie rób tego - komentował pod przepisem na zapiekankę z szynką, bułką i serem.

Na TikToku Gordona podobnych nagrań jest więcej, a internauci chętnie je udostępniają. Widzielibyście Magdę Gessler w podobnych wyzwaniach? Może polska restauratorka skusi się na podobną karierę w mediach społecznościowych? Kto wie, co by z tego wynikło?