Anna Wendzikowska trenuje pole dance. Jest coraz lepsza! "Brawo! Pięknie to wygląda"

Anna Wendzikowska nie tak dawno przyznała się na Instagramie, że pokochała nowy sport. Ćwiczeniowym odkryciem dziennikarki jest taniec na rurze. Chociaż nie spotkało się to z aprobatą wszystkich internautów, warto wiedzieć, że pole dance od kilku lat jest oficjalną dyscypliną sportową. Ania jest coraz bardziej sprężysta i rozciągnięta. Te figury naprawdę nie są proste!

Wendzikowskiej uśmiech nie schodzi z twarzy. To ogromna satysfakcja dla ćwiczącego, gdy uda się wykonać bardziej skomplikowaną pozycję! Trening, który wykonuje Ania wymaga dobrej koordynacji oraz ogromnej pracy mięśni - tu naprawdę trzeba użyć siły! Nic dziwnego, że pięcioletnia córka dziennikarki była zachwycona, móc zobaczyć, jak ćwiczy jej wysportowana mama. Wyczyny Wendzikowskiej skomentowała Agata Rubik:

Brawo! Pięknie to wygląda! - czytamy pod wrzuconym zdjęciem.

Wśród wielu gratulacji i pytań w komentarzach pojawiła się wypowiedź Ani na temat tego, jak długo trenuje pole dance. Okazuje się, że jest to dopiero jej siódma lekcja! Widać, że wkłada w to wiele serca, a kondycja nie stoi na przeszkodzie do nauki kolejnych pozycji.

Figura Superman to nie lada wyzwanie

Zaprezentowana przez Wendzikowską pozycja nie dla wszystkich jest osiągalna na początku przygody z tym sportem. Częściej wykonują ją osoby średniozaawansowane. To dowodzi, że dziennikarka jest naprawdę zawzięta i sumienna w treningach.

Ta figura nazywa się podobno superman, moim zdaniem powinna się nazywać Wonder Woman - komentuje Anna.

No właśnie, jakby nie było, pole dance to wyjątkowo kobiecy sport. Jak oceniacie umiejętności Wendzikowskiej?