Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w kontrowersyjnej sprawie aborcji wywołała masowe protesty w całym kraju, które trwają już od ponad tygodnia. Nic nie wskazuje na to, jakoby te szybko miały się zakończyć. Sprawę na bieżąco komentują także gwiazdy i to nie tylko te związane z polskim show-biznesem. Swoje wsparcie dla polskich kobiet w mediach społecznościowych wyraziły również: Zara Larson, Miley Cyrus, czy Juliette Binoche. Rodzime gwiazdy przy okazji bieżących wydarzeń dzielą się także swoimi przykrymi historiami. Joanna Koroniewska sześć razy poroniła ciążę. Podobny los spotkał w przeszłości także Izabellę Janachowską i Magdę Gessler. Od niedawna Maffashion spełnia się w roli mamy. Blogerka wspiera Strajk Kobiet. Właśnie zamieściła pierwsze wspólne zdjęcie z synem, nawiązując tym samym do protestów.

Maffashion pokazała pierwsze zdjęcie z synem

Maffashion od samego początku murem stoi za protestującymi. Sama wyszłaby na ulicę, jednak opieka nad niedawno narodzonym dzieckiem znacznie jej to utrudnia. Na samym Instagramie Maffashion ma ponad 1,4 miliona obserwujących. Świetnie wykorzystuje swoje zasięgi, aby promować akcje społeczne. W przypadku piątkowego strajku nie mogło być inaczej. Julia zamieściła pierwsze wspólne zdjęcie z synem i opatrzyła je błyskawicą, która jest symbolem Strajku Kobiet. Fotografia spotkała się z mieszanym odbiorem wśród komentujących internautów, jednak znaczna większość z nich docenia nawet takie zaangażowanie blogerki.

Kiedy jak nie teraz!

Piękne zdjęcie. Szanuję taką postawę.

Strajkujemy!- czytamy pod zdjęciem.

