Taco Hemingway należy do grona gwiazd, które bardzo strzegą swojej prywatności. Muzyk rzadko udziela się też w mediach społecznościowych - każdy jego wpis jest więc świętem dla fanów. Tym razem Filip jednak zaskoczył wszystkich. Udzielił wywiadu Aleksowi Marshallowi z "The New York Times", bo jak sam przyznał, rodzice nie wybaczyliby mu, gdyby odmówił tak prestiżowym mediom. Taco przyznał się jednak, że przez prawicowe, polskie media jego słowa dla "NYT" będą postrzegane jako "antypolskie i jako donosicielstwo".

Taco Hemingway w "The New York Times"

Taco Hemingway w tekście, który ukazał się "The New York Times", został przedstawiony jako osoba bardzo cicha, skromna, która do sukcesu dochodziła przez wiele lat. Marshall skupił się na ostatnim albumie Taco "Jarmark", a zwłaszcza utworze "Polskie tango". To właśnie dzięki nim Filip ze zwykłego rapera przeistoczył się w bacznego obserwatora rzeczywistości politycznej i społecznej w Polsce.

Albo robiłem albumy o imprezowaniu, albo robiłem je o tym, jak mam dość imprezowania i chciałem odzyskać swoje dawne życie. Pomyślałem, że powinienem to zmienić - tłumaczył.

Publikacja "Jarmarku" wiązała się jednak z konsekwencjami:

Wplątałem się w politykę. To nie było przyjemne - powiedział Filip w rozmowie z "The New York Times".

Szcześniak wyjaśnił, że po tym, jak "Polskie tango" ujrzało światło dzienne, spadł na niego ostry hejt. Krytykowały go zwłaszcza konserwatywne media prawicowe. Filip musiał mierzyć się też z groźbami. Pojawiły się też liczne teorie spiskowe. Wielu twierdziło, że za piosenką stoi ojciec jego dziewczyny, Tomasz Lis, który jest znany z tekstów krytycznych wobec obecnego rządu.

Sprzeciw [wobec utworu - przy. red.] był zbyt duży - nie mogłem go zignorować, nawet gdybym próbował - tłumaczył Taco.

Hemingway przyznał się też, że dokonał autocenzury "Polskiego tanga", zmieniając dwa wersy i usuwając z tekstu nazwiska polityków. Filip obawiał się, że gdyby te zostały, przyćmiłyby szersze przesłanie utworu.

Taco Hemingway o wyroku TK

Taco Hemingway niedawno wsparł na Instagramie Strajk Kobiet, i wyraził swój sprzeciw wobec decyzji TK. W rozmowie z "The New York Times" również przyznał, co myśli o ograniczeniu praw aborcyjnych w Polsce.

To okropne. To kolejny krok w złym kierunku dla Polski - powiedział.

Taco dodał też, że zachowanie protestujących nie jest przejawem braku patriotyzmu:

Patriotyczne jest wskazywanie na wszystkie wykroczenia partii rządzącej i nadzieja na lepszą przyszłość - przyznał.

Myślicie, że wywiad w "The New York Times" da Taco szansę na światową karierę? Niezależnie o tego czy tak się stanie, cieszymy się z sukcesu Filipa i jesteśmy dumni, że otwarcie mówi o trudnej sytuacji w Polsce.