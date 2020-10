Ciągle trwa proces, w którym Meghan Markle pozwała Associated Newspapers, wydawcę Daily Mail, z powodu rzekomego naruszenia prywatności. Przypomnijmy, że Daily Mail opublikował list, który żona Harry'ego wysłała do ojca w 2018 roku. Jej prawnikom udało się przesunąć sprawę do czasu następnej jesieni, ponieważ pojawiło się ryzyko, że mogą wyciec osobiste informacje dotyczące księżnej. Jednak Markle może mieć teraz inny problem. Jej ojciec jest bardzo chory.

Ojciec Meghan Markle wydał oświadczenie, w którym opisuje swój stan

Przedstawiciele Associated Newspapers opublikowali oświadczenie Thomasa Markle, który w sprawie jest stroną przeciwną Meghan i twierdzi, że ma dowody, które mogłyby ją obciążyć. Ten jednak teraz poinformował o złym stanie zdrowia.

Ta sprawa mnie stresuje i chciałbym, żeby skończyła się jak najszybciej. Mam 76 lat i z powodu problemów z sercem i operacji jestem na lekach przeciwzakrzepowych, które rozrzedzają krew, co wpływa na moje oddychanie - napisał.

Thomas Markle dodał także, że nie może chodzić na dalekie spacery ani wspinać się po schodach. Po każdych 30 lub 40 krokach musi zwolnić i złapać oddech.

Byłem przeziębiony przez trzy do czterech lat, co jest powiązane ze stanem mojego serca i problemów z płucami. Jestem klinicznie otyły i przytyłem jeszcze bardziej przez ostatnie miesiące, ponieważ nie mogłem opuszczać domu. Mam cukrzycę - stwierdził.

Markle zawarł również w oświadczeniu fakt, że nie idzie do szpitala, bo się boi.

Mogę umrzeć nawet jutro - pisze.

Na koniec dodał, że żaden mężczyzna w jego rodzinie nie dożył 80 lat.

