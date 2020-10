Cypis i jego piosenka "JBĆ PIS" cieszy się ogromnym zainteresowaniem protestujących, którzy śpiewają niecenzuralne hasła w rytm melodii hitu "Call on Me". Istotny jest tutaj fakt, że autor utworu jedynie zmiksował fragmenty wystąpień manifestujących i głośne okrzyki skierowane przeciwko partii rządzącej. Kto kryje się za znanym pseudonimem?

Kim jest Cypis, który zmiksował piosenką "JBĆ PIS"?

Cypis to pseudonim artystyczny Cypriana Racickiego, działającego w branży muzycznej jako Cypis Solo. Mężczyzna urodził się 1989 roku i mieszka w Inowrocławiu. Prywatnie jest ojcem 7-letniego syna, którym co jakiś czas chwali się w mediach społecznościowych. Swoją karierę zaczął już kilkanaście lat temu, dokładnie w 2004 roku. Większość osób mogła go kojarzyć za sprawą imprezowych i dosyć wulgarnych kawałków tanecznych o narkotykach, seksie i imprezach. To m.in. "6 Dzień Tygodnia", "Kto Nie Skacze, Ten Zamula" i "Biały Kolor".

Tekst Cypisa pojawił się na transparentach protestujących

Cypis postanowił stworzyć coś w podobnym klimacie, jednak o zdecydowanie innej wadze, niż utwory dotychczas pojawiające się na jego kanale. To piosenka "JBĆ PIS". Racicki zmiksował fragmenty wystąpień tłumów sprzeciwiających się decyzji Trybunału Konstytucyjnego i podłożył pod słowa melodię ze znanego utworu "Call on Me" Erica Prydza. Stał się "hymnem" protestujących, którzy już nie tylko mieli hasła wypisane na transparentach, ale zgodnie wykrzykiwali tekst piosenki.

Cypis - JBĆ PIS

cała Polska krzyczy dziś

*** PIS, *** PIS

W nas jest siła

w nas jest wiara

A PIS-owcy *********

cała Polska krzyczy dziś

*** PIS, *** PIS

nigdy ust nam nie zamknięcie

*** was, PIS-owskie ********

Miło to już było

Ale teraz to jest wojna

Łapy precz od naszych kobiet

Bando bogobojna

Wyjdźmy wszyscy na ulice

Krzycząc bardzo głośno dziś

********* z tego kraju

*** PIS, *** PIS