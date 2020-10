Scarlett Johansson jest już mężatką! Hollywoodzka aktorka postanowiła wyjść za swojego partnera Clina Jost. Ślub odbył się w tajemnicy przed mediami w miniony weekend, a informacja wyciekła do mediów przez publikację na instagramowym profilu "Meals on Wheels America".

Scarlett Johansson wzięła ślub

Aktorka i jej partner są razem od trzech lat. Początkowo tworzyli luźny związek i nie wydawało się, żeby miał zamienić się w poważną relację. Ku zaskoczeniu fanów, w maju 2019 roku Scarlett Johansson i Colin Jost zaręczyli się, natomiast na ślub zdecydowali się w miniony październikowy weekend.

Z radością ogłaszamy wiadomość, że Scarlett Johansson i Colin Jost pobrali się w weekend podczas intymnej ceremonii z najbliższą rodziną i bliskimi, zgodnie z zachowaniem środków ostrożności dotyczącymi COVID-19. Ich życzeniem ślubnym była pomoc starszym w tym trudnym czasie – poinformował profilu "Meals on Wheels America".

"Meals on Wheels America" jest organizacją, która walczy z głodem oraz izolacją wśród seniorów. Dostarcza im posiłki w całej Ameryce. Niestety, na razie do sieci nie wyciekło żadne zdjęcie ze ślubu hollywoodzkiej gwiazdy i komika.

To był trzeci ślub Scarlett Johansson. Aktorka była już dwukrotnie zamężna. Jej pierwszym mężem był Ryan Reynolds, z którym wzięła ślub we wrześniu 2008 roku, natomiast rozwiodła się w grudniu 2010 roku. W 2014 roku poślubiła Romaina Dauriaka. Para rozstała się po trzech latach małżeństwa w 2017 roku. Colin Jost nie miał nigdy żony i to był jego pierwszy ślub.