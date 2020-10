Anna Karwan zadebiutowała w rodzimym show-biznesie kilka lat temu w programie "The Voice of Poland". W przeciwieństwie do innych uczestników muzycznego show udało jej się zagrzać miejsce w mediach na nieco dłużej. Wokalistka wydała dobrze sprzedającą się płytę, co zaowocowało także udziałem w "Tańcu z Gwiazdami". Anna Karwan chętnie relacjonuje swoje życie zawodowe w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu zdarza jej się również zdradzić nieco więcej z życia prywatnego. Tak było i tym razem, gdy pokazała, jak udało jej się wyremontować mieszkanie, a także urządzić w nim wymarzone studio.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Bartosz i Anna Kurkowie wreszcie zamieszkali w swoim mieszkaniu w Japonii. "Po trzech i pół tygodnia tułania się"

Były partner Blanki Lipińskiej nie kryje wzruszenia na koncercie Ani Karwan. "Aż tak było widać?"

Anna Karwan pokazała mieszkanie

Anna Karwan zmianę aranżacji wnętrz swoich czterech kątów zrelacjonowała na Instagramie. Piosenkarka urządza w mieszkaniu wymarzone studio nagrań. Przy okazji pochwaliła się również, jak wyglądają inne pomieszczenia. Wokalistka postawiła na ciepłe kolory, co sprawia, że wnętrze wydaje się jeszcze bardziej przytulne. Nie zabrakło kolorowych kanap, a także... fotela bujanego w łazience. Anna Karwan kocha muzykę, więc nic dziwnego, że w jednym z pomieszczeń znalazł się regał pełen płyt, a także książek. Zobaczcie zresztą sami.

TVP zorganizowało koncert z publicznością na żywo. Anna Karwan nie wytrzymała

Anna Karwan instagaram.com@aniakarwan

Podoba wam się, jak Anna Karwan urządziła swoje lokum? Więcej zdjęć z mieszkania piosenkarki zobaczycie w naszej galerii.

Zobacz wideo Ania Karwan - "The Secret Game" z filmu "Ukryta gra"

ZOBACZ TEŻ: Kuba Wojewódzki wrzucił zdjęcie salonu, a uwagę kradnie jedna dekoracja. Nawet Grażyna Szapołowska skomentowała