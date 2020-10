Adam Małysz obronił pracę magisterską! "To był stresujący etap w moim życiu"

Na początku października Robert Lewandowski pochwalił się obroną pracy magisterskiej. Nie tylko on postanowił po latach ukończyć studia. W czwartek do grona magistrów dołączył też Adam Małysz. Dumny sportowiec pochwalił się swoim osiągnięciem na instagramowym profilu.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz na wakacjach

Adam Małysz od dziś jest magistrem

Adam Małysz chętnie udziela się w mediach społecznościowych, a w szczególności na Instagramie. Jego profil śledzi już blisko 200 tysięcy internautów. Tym razem były skoczek miał wyjątkowy powód do wrzucenia nowej fotki. Jak zdradził, udało mu się obronić pracę magisterską. Sportowiec studiował na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W długim wpisie Adam Małysz nie krył dumy. Zachęcił też swoich obserwatorów do edukowania się.

Mam przyjemność poinformować was, że obroniłem swoją pracę magisterską na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej! Tym samym zyskałem tytuł Magistra! To był stresujący etap w moim życiu, który zakończył się absolutnym sukcesem. Jestem z siebie dumny i chciałbym zachęcić wszystkich do poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności - czytamy.

W komentarzach pod jego triumfalnym zdjęciem z miejsca posypały się gratulacje od fanów.

Gratulacje Panie Adamie! Na naukę nigdy nie jest za późno!

Gratulacje mistrzu.

Ogromne gratulacje. Jest pan moim idolem - piszą internauci.

My również dołączamy się do gratulacji. To może teraz doktorat? ;)