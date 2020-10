Nie wiadomo zbyt wiele o życiu prywatnym Marty Kaczyńskiej. Córka Lecha i Marii Kaczyńskich stara się nie uzewnętrzniać medialnie. Jednak jak to w przypadku osób publicznych bywa, zawsze znajdzie się ktoś, kto zechce porozmawiać z kolorową prasą. Tak było i tym razem. Okazuje się, że Marta planuje wyprowadzkę z Sopotu.

REKLAMA

Zobacz wideo Do nowego domu niedługo przeprowadzi się również Ania Bardowska

Anna Lewandowska wzięła udział w ulicznym proteście kobiet

Marta Kaczyńska wyprowadza się z Sopotu

Marta Kaczyńska jest mamą trójki dzieci. Jej najstarsza córka Ewa ma 17 lat, a młodsza Martyna 13. Ojcem dziewczynek jest dawna miłość Kaczyńskiej, Marcin Dubieniecki. Dwa lata temu Marta wzięła trzeci ślub z przedsiębiorcą, Piotrem Zielińskim. W tym samym roku urodził się ich pierwszy syn, Stanisław Lech.

"Dobry Tydzień" donosi, że zakochani jednak nie mieszkają ze sobą. Ba, nie mieszkają nawet w tym samym mieście! Marta na co dzień żyje w Sopocie, gdzie jej córki uczęszczają do szkoły, Piotr natomiast prowadzi swoje interesy w Warszawie.

Olga Bołądź miała koronawirusa. Teraz doradza chorej Ilonie Łepkowskiej

Źródło tygodnika donosi również, że małżeństwo w końcu wypracowało kompromis. Nie przeprowadzą się ani do Sopotu, ani do Warszawy, a... na Mazury. I tutaj robi się nieco romantycznie, ponieważ ma to być miejscowość, w której pierwszy raz się spotkali. Informator twierdzi, że luksusowa posiadłość jest w trakcie remontu i jest szansa, że rodzina wprowadzi się do niej przed świętami Bożego Narodzenia. Póki co, sami zainteresowani nie potwierdzają tych rewelacji.

Marta i Piotr tworzą zgraną parę, o czym świadczą chociażby zdjęcia zrobione przez paparazzi. Myślicie, że Kaczyńska stanie się bardziej wylewna w mediach społecznościowych po przeprowadzce w sielskie miejsce na Mazurach?