"Rolnik szuka żony". W najnowszym odcinku będzie się działo! Nie zabraknie czułości. Paweł pocałuje Magdę?

Obecnie trwa siódma edycja programu "Rolnik szuka żony". Z każdym odcinkiem uczestnicy lepiej się poznają, a akcja coraz bardziej się rozkręca. Przypomnijmy, że celem jest tutaj nic innego, jak znalezienie miłości.

W ostatnim odcinku Magda pożegnała się z Mateuszem. I choć to ona jako pierwsza poinformowała kandydata o swojej decyzji, Mateusz przyznał jej rację i zgodził się, że brak im wspólnych tematów. Jednocześnie potwierdziły się domysły widzów na temat tego, że Mateusz wziął udział w programie jedynie dla zabawy. Mimo wszystko para rozstała się w zgodzie.

"Rolnik szuka żony". Paweł wykona pierwszy krok. Jak zareaguje Magda?

Ostatnia decyzja Magdy sprawiła, że zaostrzyła się rywalizacja między Adamem i Pawłem. Dotychczas wydawało się, że cała trójka nie jest w programie po to, by znaleźć miłość, a jedynie dla przedniej zabawy.

Nowy zwiastun wskazuje jednak na to, że w najbliższym odcinku to właśnie Paweł zdecyduje się wykonać odważny krok, który przybliży go do serca Magdy. Ta jednak nie będzie do końca pewna, czy zachowanie kandydata jest w pełni szczere.

Nie czuję, żeby to było takie po prostu szczere, prosto z serca - przyznała Magda.

Poniżej znajdziecie zwiastun najnowszego odcinka telewizyjnego show.

Jak rozwinie się sytuacja? Dowiemy się już w najbliższą niedzielę o 21:15.