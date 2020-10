Lista kochanków i partnerów Cher nie ma końca. Wiedzieliście, że jest na niej Tom Cruise? Aktor do związku nie chce się przyznać

Cher dla wielu jest boginią, królową popu, ikoną. Nie ma znaczenia, jakiego określenia użyjemy. To żywa legenda, która ma koncie międzynarodową karierę. Gwiazda ma też za sobą niezliczone związki i romanse, a jednemu z nich postanowiliśmy się przyjrzeć uważniej. To związek z Tomem Cruisem, którego sam aktor się wypiera.

Cher i Tom Cruise

Cher i Tom poznali się latem 1985 roku na weselu Madonny i Seana Penna w Malibu. On miał wtedy 23 lata, ona 39. Ich romans był tak wielką tajemnicą, że na jaw wyszedł dopiero 20 lat później. Co więcej, przyznała się do niego sama Cher.

To było dawno, dawno temu i żadne z nas nigdy o tym nie rozmawiało i nie wiem dlaczego. Kiedy byliśmy razem, byliśmy tylko dla siebie. Oboje o tym nie wspominaliśmy. Jednak kochałam go, był niesamowity. Teraz trudno mi patrzeć na tę osobę - powiedziała w programie Entertainment Tonight.

Wyznanie Cher w 2008 roku wstrząsnęło amerykańskim show-biznesem. Nikt się tego nie spodziewał, bo o ich związku wiedziało niewielu. Cher widząc zainteresowanie mediów po szczerym wywiadzie, zaczęła coraz częściej mówić o relacji z dużo młodszym aktorem. Za każdym razem powtarzała, że za nim szalała i była zakochana.

Był taki wspaniały… I był taki jakby inny. Był nieśmiałym chłopcem - mówiła w 2008 roku w wywiadzie dla Oprah Winfrey.

Podobno para rozstała się z powodu zbyt napiętych harmonogramów, co oczywiście wyjawiła Cher. Oboje byli wtedy na fali i ciężko było im pogodzić wyzwania zawodowe.

Niestety temat związku z Cher do dziś jest drażliwy dla samego aktora. Tom Cruise Przez lata ani razu nie odniósł się oficjalnie do tego, co mówiła gwiazda estrady. Co więcej, jego znajomi w rozmowie z portalem "Daily Mirror" potwierdzili, że aktor, będąc z Cher, był nieszczęśliwy.

Wydawać by się mogło, że Cher piała nad młodym i przystojnym Tomem, gdy ten robił wszystko, by ich związek nie ujrzał światła dziennego.