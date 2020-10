Od ponad tygodnia w całej Polsce trwają demonstracje po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Strajk Kobiet wzbiera na sile i nic nie wskazuje na to, by miał się szybko skończyć. Wiele gwiazd rodzimego show-biznesu wspiera protestujących, a także bierze udział w strajkach. Nieco mniej wylewne na ten temat są celebryci związani z Telewizją Publiczną. Na antenie TVP o strajkach mówi się jedynie negatywnie, a w programach rozrywkowych rzadko się o nich w ogóle wspomina. Gwiazdy związane z telewizją rządową w strachu o swoje posady nie chcą zbytnio komentować sytuacji panującej w kraju, jednak co poniektórzy z nich wyłamują się jak np. Marcelina Zawadzka, czy Tomasz Kammel. Najpopularniejszy prezenter TVP zdecydował się poradzić, jak protestować, aby się dogadać.

REKLAMA

Marcelina Zawadzka dodała wymowne InstaStory nawiązujące do wolności. Boi się przemówić wprost?

Tomasz Kammel radzi, jak protestować

Tomasz Kammel na Instagramie zamieścił wpis, w którym poradził swoim obserwatorom, jakiego języka powinni używać, aby porozumieć się z przeciwną stroną.

By spór się skończył, trzeba usiąść i się dogadać. Szczególnie, gdy ten spór toczy się na słowa. A żeby się dogadać, nie tylko trzeba mówić mądrze, ale i dobrze. Wbijajcie na KammelCzanel. (Link w storys i poniżej na fb). Jest nowy odcinek- czytamy pod postem.

Tomasz Kammel przy okazji zareklamował swój kanał na YouTubie. Przypomnijmy, że prezenter napisał już trzy książki motywacyjne, w których opisuje, jak dobrze prezentować się przed publicznością. Myślicie, że protestujący wezmą sobie jego rady do serca?

ZOBACZ TEŻ: Jagna Marczułajtis-Walczak wychowuje niepełnosprawne dziecko. Teraz komentuje wyrok TK. "Nie zmuszajmy kobiet do rodzenia"