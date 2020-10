Polki i Polacy protestują w całym kraju, a ich wyobraźnia nie ma granic. Te hasła z transparentów podbijają sieć

22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dopuszczenie aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracającego upośledzenia płodu jest niezgodne z Konstytucją RP. Kontrowersyjna decyzja spotkała się z niezadowoleniem znacznej części społeczeństwa. W całym kraju rozpoczęły się protesty, a Polki i Polacy zabierają ze sobą transparenty z bardzo kreatywnymi hasłami.

Strajk kobiet w Polsce. Kreatywne hasła na transparentach

Mimo że od decyzji Trybunału minął już tydzień to sytuacja w kraju wcale się nie uspokaja. Wręcz przeciwnie. Tysiące młodych obywateli każdego dnia wychodzi na ulice i głośno wyraża swoje niezadowolenie. Robią to nie tylko za pomocą rytmicznych przyśpiewek, ale również samodzielnie wykonanych transparentów.

Hasła oraz obrazki, które są na nich widoczne często nawiązują do popkultury, bajek czy muzyki. One nie muszą wyglądać ładnie - nie chodzi tutaj w końcu o staranność i precyzję, a przesłanie, które z nich bije. Zdarza się, że są one również niecenzuralne. Ale sami protestujący mówią, że "kobiety były już grzeczne", teraz jest czas na działanie.

Uwagę zwracają również maseczki protestujących. Bardzo często widać na nich namalowane czerwoną szminką błyskawice, sztuczną krew czy sławne już w przestrzeni medialnej osiem gwiazdek, które mają w sobie mocne przesłanie.

Zdjęcia transparentów wykonanych przez Polki i Polaków krążą po sieci i to nie tylko na polskich portalach. W naszej galerii zobaczycie zbiór haseł z ostatnich dni. Które hasło najbardziej zapadło w pamięci?

