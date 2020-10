Od kilku dni w całej Polsce trwają protesty osób, które potępiają decyzję podjętą przez Trybunał Konstytucyjny. 22 października organ orzekł, że dopuszczenie aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracającego upośledzenia płodu jest niezgodne z Konstytucją RP. Swoje niezadowolenie i wezwanie do protestów publikują również gwiazdy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zrobiły to między innymi Olga Frycz, Dorota Szelągowska i Anja Rubik. Polki i Polacy cenią sobie zdanie swoich idoli, więc gdy ci nie zabierają głosu w tak ważnych kwestiach, od razu to zauważają. Tak właśnie było w przypadku Anny Popek.

Zobacz wideo Anna Popek skomentowała film Sekielskiego

Anna Popek wytłumaczyła, dlaczego nie bierze udziału w protestach

Anna Popek od ponad 20 lat związana jest z Telewizją Polską, a swoje poglądy polityczne stara się zachować raczej dla siebie. Nie ma się, co dziwić - przy obecnej władzy wyrażanie kontrowersyjnego zdania jest dosyć ryzykowne. Przykładem może być zwolnienie Michała Olszańskiego, który skomentował w naTemat wywiad z Jarosławem Kaczyńskim.

Prezenterka TVP udostępniła ostatnio zdjęcie ze studia "Wstaje Dzień". Podpisała je dwuznacznym opisem.

Zaczynamy dzień, wiemy, że lekko nie jest, ale trzeba patrzeć na jasną stronę życia!

Obserwatorzy Popek postanowili wprost zapytać, czemu nie zabiera głosu w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego oraz dlaczego nie bierze udziału w protestach kobiet.

Nie strajkujecie? (...) Koleżeńska ciekawość bardziej no i nieustanne zdziwienie, że dziennikarka tej klasy co ty, pracuje w tak głęboko upadłej moralnie firmie.

To nie firma jest upadła. Każdy z osobna daje świadectwo o swojej pracy i o sobie - odpisała zagadkowo.

Inne komentarze były bardziej bezpośrednie.

Wstyd pani Aniu, kobiety wychodzą na ulicę, a pani udaje, że nic się nie dzieje. Przez takie jak pani będziemy mieli drugi Iran. One też siedziały cicho jak zabierali im prawa!

A czy nie pomyślała pani o prawie do własnego zdania? I prawie do milczenia? Słów, za które wielu będzie się wstydzić padło już za dużo. Poza tym śmierć już zbiera swoje żniwo po co jej w tym pomagać, gromadząc się i przebywając w grupach?

Komentarze Anny Popek instagram/annapopek_official

Co myślicie o postawie Anny?