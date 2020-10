Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji wywołał masowe protesty w całym kraju. Do tej pory wypowiadali się na ten temat niemalże wszyscy politycy, jednak prezydent Andrzej Duda nie komentował tego, co dzieje się w kraju. Teraz przerwał milczenie.

Andrzej Duda komentuje Strajk Kobiet

Prezydent Andrzej Duda jest zakażony koronawirusem, toteż wraz z małżonką Agatą przebywają w izolacji. W związku z tym prezydent zdecydował się na rozmowę telefoniczną z Bogdanem Rymanowskim na antenie Polsat News. Na samym początku wywiadu przyznał, że jest zaniepokojony, tym, co się dzieje. Wyraził także swoje zrozumienie co do protestujących.

Jestem bardzo zasmucony tą sytuacją. Rozumiem kobiety, które protestują, choć wszyscy znają moje poglądy i wiedzą, że jestem przeciwnikiem aborcji eugenicznej- mówił prezydent.

Andrzej Duda zgadza się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Przy okazji przyznał, że jest dumny ze swojej córki, która ma nieco mniej konserwatywne poglądy do niego.

Trzeba wiedzieć, że, jeżeli chodzi o uszkodzenia płodu, to wady letalne, które powodują śmierć dziecka natychmiast po urodzeniu (...), to jest bardzo szczególna sytuacja. Jeżeli spojrzymy na kobietę, która w takiej ciąży się znajduje, to jej sytuacja jest absolutnie traumatyczna i brak zrozumienia dla tej sytuacji to coś, z czym ja także sobie nie radzę i uważam, ze ten element musi zostać uwzględniony, a do tej pory nie został- kontynuuje głowa państwa.

W pewnym momencie do głosu doszła Agata Duda, co z pewnością dla większości z nas może być zaskakujące. W końcu sama zainteresowana konsekwentnie od lat stara się nie wypowiadać publicznie na kontrowersyjne tematy. Co miała do powiedzenia na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego?

Ja nie wyobrażam sobie, że mogłabym usunąć ciążę, nawet zagrożoną, ale to wynika z moich przekonań i wiary, ale także ze świadomości, że w tej sytuacji miałabym wsparcie rodziny. (...) Stawiam pytanie: czy każdy jest zdolny do heroizmu? Czy kobiety muszą być zmuszane do heroizmu? Mam wątpliwości- mówiła pierwsza dama.

Agata Duda przy okazji wyraziła swoje wielkie obawy dotyczące formy odbywających się protestów.

Mnie bardzo niepokoi to, co się w tej chwili dzieje. Nie można akceptować aktów agresji, profanacji kościołów, znieważania osób, wulgarnych słów. Nie ma na to przyzwolenia- dodała Agata Duda i szybko oddała słuchawkę mężowi.

Myślicie, że Agata Duda już coraz częściej będzie wypowiadała się na temat ważnych spraw państwowych, czy to jedynie wyjątek?

