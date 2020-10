Od 22 października, czyli od dnia, w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja ze względu na ciężkie wady i nieuleczalne choroby płodu jest niezgodna z Konstytucją, trwają protesty na ulicach polskich miast. Ci, którzy nie mogą z jakichś przyczyn wziąć udziału w ulicznych demonstracjach, swoje niezadowolenie z decyzji wyrażają w mediach społecznościowych.

Gwiazdy protestują po wyroku TK ws. aborcji: Trzaskowscy, Musiał, Zborowska

Wiele gwiazd i polityków podzieliło się swoimi historiami, nawołując przy tym do protestów przeciwko zaostrzaniu ustawy aborcyjnej. Wspomnienia są poruszające, wstrząsające, a nawet traumatyczne. Głos zabrała między innymi Joanna Koroniewska, która wyznała, że sześciokrotnie musiała mierzyć się z utratą ciąży. Swój apel wystosowała także Małgorzata Trzaskowska.

Maciej Stuhr wspiera protest kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przygotował zagadkę dla Jarosława Kaczyńskiego

Maciej Stuhr już dawno dał się poznać jako aktywista. Aktor wielokrotnie sprzeciwiał się decyzjom obozu władzy i dawał temu wyraz na protestach, w wywiadach i we wpisach w mediach społecznościowych. Kolejny raz Stuhr okazał solidarność z kobietami. Tym razem jednak zrobił to w nietypowy sposób.

Gwiazdor przygotował łamigłówkę dla Jarosława Kaczyńskiego. Hasło ukryte w zagadce można odczytać, gdy odpowie się na cztery krótkie pytania. Maciej Stuhr jednak zadbał o to, by nie było zbyt łatwo i przygotował hasła tak, że do ich odgadnięcia wymagana jest znajomość języków obcych w stopniu minimalnym.

Zagadka z dedykacją dla Jarka!

1. Zaimek osobowy w drugiej osobie liczby mnogiej.

2. Imię męskie Piotr po francusku.

3. „Tak” po rosyjsku.

4. i Twoje ulubione: „kłamstwo” po angielsku - czytamy.

Myślicie, że prezes PiS Jarosław Kaczyński poradzi sobie z tą łamigłówką?