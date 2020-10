"Hotel Paradise". Miała być lekka rozrywka, a oglądamy poniżanie ludzi. Mnie przestaje to już bawić

Pierwsza edycja programu "Hotel Paradise" okazała się wielkim sukcesem stacji TVN7. Każdy odcinek reality-show kręconego na Bali oglądało średnio 646 tysięcy osób. Produkcja spodziewała się, że losy mieszkańców willi, którzy walczą o główną nagrodę pieniężną, parując się i nawiązując sojusze, spodobają się widzom, dlatego od razu nagrano dwa sezony. Druga edycja znacznie różni się od poprzedniej - choć nieraz dochodziło w niej do kłótni, były łzy, to uczestnicy starali się zachować poziom. W tym sezonie właśnie tego brakuje.

"Hotel Paradise". Uczestnicy nie cofną się przed niczym - nawet przed jawną nienawiścią

Napięta atmosfera pomiędzy mieszkańcami panuje praktycznie od samego początku. W pierwszych odcinkach najwięcej emocji budził Łukasz. Pewność siebie i wiara we własne umiejętności pozwalające poderwać każdą kobietę okazały się dla niego zgubne. Szybko został wyeliminowany (teraz wrócił, jednak zmienił swoje zachowanie). Drugą osobą wywołującą najwięcej emocji wśród widzów jest Kamil. Mężczyzna nie ukrywa, że gra. Jednak tak mocno dał się złapać w pułapkę swoich ambicji, by dojść do finału, że nie cofa się przed niczym i obraża kolegów.

Uczestnik pała jawną nienawiścią do Magdy, którą poniża przy innych. Podczas ostatniej Pandory nazywał ją "kaczuszką", a czytając pytanie skierowane do niej, parodiował jej sposób mówienia i wyśmiewał się z tego, że powiększa usta. Jego zachowanie było jawnym szowinizmem i pokazem chamstwa. Na oficjalnym profilu programu na Instagramie pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których widzowie wyrażają swoje oburzenie. Nawołują, by składać skargi, ponieważ takie zachowania nie powinny być promowane w mediach. Oto kilka przykładowych wpisów:

Czemu nikt nie zareaguje na jego chamstwo?

Zachęcam do składania skarg online do KRRiT na HP. Produkcja nie reagowała, a wręcz nakręcała postawy nienawiści. Zachowania Kamila wykraczają poza jakiekolwiek granice... Pokażmy, że jako widzowie nie godzimy się na promocję takich osób i takich postaw.

Zero klasy, ZERO... Nawet jak są to tylko "ucięte" sceny, to mi wystarczy... Robienie dziubka, serio? Naśmiewanie się z wyglądu dziewczyny naprawdę jest takie śmieszne?

Nie mogę tego oglądać. Kamil, przykro mi, że tak traktujesz ludzi... - piszą internauci.

Jednak nie to jest najgorsze. W obronie Magdy stanął tylko Robert, z którym stworzyła poważniejszą relację. Otwarcie przy wszystkich ocenił Kamila. Kiedy się wypowiadał, na twarzach pozostałych uczestników pojawiały się uśmiechy. Ci, którzy stworzyli sojusz z Kamilem, przyklaskiwali mu, tym samym udowodniając, że popierają takie taktyki. Niestety, co gorsza, ze słowami uczestnika zgadzały się także kobiety, które nie zareagowały, a wręcz okazywały swoją aprobatę.

Kamil się tłumaczy

Z racji tego, że - jak wspomnieliśmy - odcinki były nagrywane dużo wcześniej, uczestnicy mogą komentować to, co zostało pokazane na ekranach na swoich kanałach w mediach społecznościowych. Na Kamila spadła krytyka, a on prosił obserwatorów, żeby "nie przekładali jego życia w programie na życie prywatne, bo mogą się grubo pomylić". Ponoć miał też wyjaśnić Magdzie i Robertowi, dlaczego się tak zachowuje.

Po programie podszedłem do Magdy oraz Roberta i powiedziałem im, że to była tylko gra. A wy tak przeżywacie, po dzisiejszym (wczorajszym) odcinku, że wam żyłka pęknie - pisał na swoim profilu.

Poprosił też widzów, by nie oceniali jego stosunku do kobiet, patrząc na to, jak traktuje Magdę. Naprawdę w programie aż tak da się odejść od wartości, które ma się na co dzień?

Jednak to nie wszystko. Okazuje się, że także uczestniczki potrafią pokazać "klasę". Również podczas Pandory Sonia wyśmiała wygląd byłego partnera. Adam odpowiedział na pytanie, czy jeszcze coś do niej czuje.

Na tę chwilę, jak tak patrzę, to nie - przyznał ze szczerością.

Ja tym bardziej nie. Jak zgoliłeś brodę i masz tylko ten wąs, to już w ogóle bleh [wykonała ruch wskazujący na wymioty] - mówiła podniesionym głosem i z uśmiechem na twarzy.

To, co zrobiła, również spotkało się z krytyką widzów. Uznali, że zachowała się żałośnie i nie było to w ogóle zabawne.

Nie da się ukryć, że druga edycja jest na znacznie niższym poziomie niż pierwsza. Oglądając odcinki, nie otrzymujemy rozrywki - chyba że bardzo niskich lotów. Podczas oglądania programu nie bawię się dobrze, jedynie czuję niesmak. Jestem oburzona, w jaki sposób są w nim traktowani ludzie, i że inni godzą się na poniżanie kolegów. Nie zapominajmy, że uczestnicy stali się celebrytami i mają zasięgi. Czy naprawdę warto promować takie zachowania na ekranie?