Wtorkowe oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego wywołało poruszenie wśród Polek i Polaków. Lider Prawa i Sprawiedliwości podjął w nim temat protestujących i apelował do swoich sympatyków, by ruszyli bronić kościołów. Monika Jaruzelska porównała wystąpienie wicepremiera do tego, w którym jej ojciec, Wojciech Jaruzelski, ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. Głos zabrała także m.in. Julia Wieniawa, która nie przebierała w słowach i wyraziła, co sądzi na temat Kaczyńskiego.

Monika Jaruzelska komentuje przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. "Ku przestrodze"

Anja Rubik apeluje do Jarosława Kaczyńskiego

Teraz do wicepremiera zwróciła się także Anja Rubik, która mocno angażuje się w sprawy społeczne. Modelka poprosiła go, by przyznał się, że popełnił błąd. Przypomniała mu też, jaką rolę pełni jako polityk i lider partii rządzącej.

Panie Kaczyński, proszę o szacunek dla osób wierzących i niewykorzystywanie wiary jako amunicji politycznej, jest to chwyt poniżej pasa. Wyrok na kobiety jest błędem, proszę się do tego najzwyczajniej przyznać. Proszę też pamiętać, jest Pan funkcjonariuszem publicznym, pracuje Pan dla Polek i Polaków! Polki i Polacy wiedzą, dlaczego protestują! Polki i Polacy znają różnicę między dobrem a złem - apelowała.

W poście umieściła także zdjęcie protestujących Polek, by uzmysłowić Kaczyńskiemu, z kim chce walczyć:

Na zdjęciu powyżej Polki, przed którymi chce Pan "bronić" Polskę, wzywając członków PiS-u. Serio? Słabe! #wyroknakobiety #strajkkobiet #prawakobiet #prawaczłowieka - zakończyła wpis.

Post przetłumaczyła także na język angielski, by poruszył jak największą grupę jej obserwatorów.