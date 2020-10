Czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji wywołał w Polsce fale protestów. Polacy wyszli na ulice, a znane osoby wykorzystują swoje zasięgi w mediach społecznościowych, by wyrazić oburzenie. Głos zabrała pokaźna grupa gwiazd i celebrytów, w tym m.in. Joanna Koroniewska, Tomasz Wolny oraz Małgorzata Kożuchowska. Jednak niektórzy do tej pory milczą, co skrytykowała Sara Boruc.

Sara Boruc krytykuje celebrytki, które milczą na temat wyroku TK

Sara nie rozumie, jak w takim momencie można siedzieć cicho i ignorować temat praw kobiet.

Nie mogę uwierzyć, że są kobiety, które wybierają milczeć. Dziś już nie tylko chodzi o prawo aborcyjne, a o wolność każdego z nas. Nie mogę tego przetrawić, boli mnie wszystko. Smutek czuje się w powietrzu i zdumiewa mnie fakt, że można to tak po prostu zignorować... Wstyd mi za te ameby umysłowe. Zwyczajnie. Przemyślcie dobrze, kogo obserwujecie, a tym samym popieracie, to dobry moment, by zrobić czystki w swoim insta świecie. Ja już zaczęłam - napisała na Instagramie.

Sara Boruc krytykuje celebrytki, które milczą w sprawie wyroku TK Screen z Instagram.com/ mannei_is_her_name

Jedna z obserwatorek wysłała do niej wiadomość, którą Sara opublikowała na InstaStories. Dopytywała się, skąd żona Artura Boruca wie, kto ignoruje sytuację i zadała pytanie, czy "Instagram jest odzwierciedleniem życia i naszych poglądów?".

Przecież ja nie mówię o prywatnych osobach, a publicznych, które potrafią godzinami pie*dzielić o szejku. A na to czasu brak? Błagam. To jest walka. Ale o reklamodawców - wytłumaczyła.

Sara Boruc jako jedna z nielicznych osób związanych z show-biznesem powiedziała głośno, co myśli w sprawie milczenia koleżanek z branży. Zgadzacie się z nią? Uważacie, że naprawdę każda znana osoba musi zabrać głos?