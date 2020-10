Tomasz Wolny jest prezenterem stacji TVP. Widzowie mogą go znać głównie za sprawą prowadzenia programu "Pytanie na śniadanie", jednak on sam rozpoczął pracę w telewizji publicznej już dziesięć lat temu. Mimo postaw, które promuje stacja, nie do końca popiera decyzję Trybunału Konstytucyjnego w kwestii aborcji.

Tomasz Wolny wyraził opinię na temat aborcji

Tomasz Wolny od 2010 roku jest związany z TVP. Najpierw prowadził "Telekuriera" w poznańskim oddziale, był również gospodarzem programu "Teleskop". Cztery lata później dołączył do ekipy "Panoramy", a od 2015 roku współprowadzi wtorkowe i weekendowe wydania "Pytania na śniadanie". Mimo że jeszcze w kwietniu, gdy w sejmie pojawił się projekt Kai Godek Wolny jednoznacznie deklarował się jako przeciwnik aborcji, widać, że obecnie jego spojrzenie uległo pewnej zmianie. Mówił wtedy, że "zawsze jest za życiem".

Prezenter "Pytania na śniadanie" nadal twierdzi, że jego zdanie w tej kwestii się nie zmieniło, jednak wyraźnie stara się nie tylko zrozumieć, ale również wspierać osoby, które zdecydowały się na aborcję. Niestety, decyzja Trybunału Konstytucyjnego wskazuje, że kobiety w dużej mierze nie będą miały do tego prawa, nawet w przypadku, gdy wiadomo, że dziecko może urodzić się ciężko chore.

Będąc za życiem, jednocześnie jestem absolutnym przeciwnikiem oceniania i piętnowania kobiet i par, które zdecydowały się na aborcje. Nie osądzać, tylko otaczać wsparciem, a przede wszystkim trzeba nie tylko chylić czoła, ale zapewnić godną i wystarczającą pomoc tym Rodzicom, którzy mimo wszystko urodzili. Urodzili i każdego dnia, walczą o jak najlepsze życie dla swoich dzieci, bo w zbyt wielu przypadkach poziom tego wsparcia woła o pomstę do nieba. I to od tego, a nie od wymuszania bohaterstwa i heroizmu, powinniśmy zacząć jakiekolwiek zmiany - napisał w poście na Instagramie Wolny.

Tomasz Wolny otrzymał sporo komplementów od fanów

Obserwatorzy Tomasza Wolnego nie kryli zdumienia, ale i zachwytu nad jego rozsądnym spojrzeniem na tę sprawę. Mimo swojego zdania potrafi wyraźnie znaleźć się po drugiej stronie i zrozumieć osobę, która stanęła przed trudnym wyborem związanym z aborcją.

Dla mnie najlepszy męski głos w tej sprawie.

Zazdroszczę Twojej żonie takiego odpowiedzialnego mądrego faceta!

Mądry, rzeczowy post. Jest Pan jednym z niewielu mężczyzn którzy tak myślą, ba - a nawet robią. Bardzo cenię sobie tak mądrych facetów - pisali internauci w komentarzach.

Co myślicie o jego wypowiedzi?

