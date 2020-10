Gwen Stefani opublikowała na Instagramie bardzo wyjątkowe zdjęcie. W ten sposób chciała poinformować fanów na całym świecie, że zaręczyła się ze swoim partnerem, Blakiem Sheltonem. Widać na nim również piękny pierścionek z całkiem dużym kamieniem!

Gwen Stefani zaręczyła się z Blakiem Sheltonem

51-letnia artystka od pięciu lat spotyka się z amerykańskim wokalistą, Blakiem Sheltonem. W końcu para postanowiła zrobić kolejny krok w swojej relacji. We wtorek wieczorem Stefani udostępniła na swoim profilu na Instagramie fotkę, po której łatwo domyślić się, jakie wiąże się z nią przesłanie. Gwen i Blake zaręczyli się!

Tak, proszę - napisała szczęśliwa wokalistka.

Na zdjęciu widzimy zakochanych, którzy całują się namiętnie. Stefani jednocześnie pokazuje swoją dłoń w stronę obiektywu. Znajduje się na niej pierścionek zaręczynowy, który lśni aż z daleka. Spójrzcie na ten kamień!

Fani wokalistki nie mogli powstrzymać się od złożenia jej życzeń i gratulacji.

Najlepsza wiadomość na świecie!

Niesamowite! Gratulacje dla Was.

OMG, w końcu! Jestem tak szczęśliwa - pisali w komentarzach.

My oczywiście dołączamy się do życzeń i już nie możemy doczekać się ślubnej sesji!

Kim jest narzeczony Gwen Stefani, Blake Shelton?

Blake Tollison Shelton to amerykański muzyk, sześciokrotnie nominowany do nagrody Grammy. Swoją narzeczoną poznał na planie programu "The Voice" w 2014 roku. Rok później pojawiły się pierwsze doniesienia o ich relacji. W 2017 magazyn "People" wybrał go najseksowniejszym mężczyzną.