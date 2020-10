Julia Wieniawa otwarcie manifestuje swoje poglądy. Ostatnio podczas finału "Tańca z Gwiazdami" okazała wsparcie protestującym kobietom, malując sobie na ręku czerwoną, symboliczną błyskawicę. Za podobną postawę pochwaliła swoją siostrę, 15-letnią Wiktorię, która stworzyła specjalną grafikę nawiązującą do decyzji Trybunału Konstytucyjnego.

Julia Wieniawa udostępniła wpis siostry dotyczącą wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Julia Wieniawa rzadko w mediach społecznościowych w jakikolwiek sposób nawiązuje do tego, co dzieje się w jej domu. Wiadomo, że rodzice aktorki rozstali się, kiedy była dzieckiem. Obydwoje założyli nowe rodziny, a to oznacza, że aktorka ma jeszcze trzy młodsze, przyrodnie siostry – Wiktorię i Kornelię ze strony matki oraz Alicję ze strony ojca. Ostatnio udostępniła na swoim profilu na Instagramie grafikę stworzoną przez pierwszą z nich. Dziewczyna mimo młodego wieku i zupełnie innych zainteresowań niż starsza siostra jest z pewnością utalentowana, bowiem prace 15-latki wyglądają naprawdę profesjonalnie.

15-letnie Wiktoria wyraźnie zaangażowała się w wydarzenia, które obecnie mają miejsce w Polsce. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji skomentowała następująco:

Poświęć czas i edukuj się na temat strasznej sytuacji, która obecnie ma miejsce w Polsce. Nasze prawa są nam odbierane i nie możemy do tego dopuścić - opatrzyła zdjęcie Wiktoria.

Julka, jak przystało na przykładną starszą siostrę, wsparła 15-latkę i udostępniła jej pracę na swoim InstaStories.

Moja mądra, młodsza siostra - podpisała Wieniawa.

Wiedzieliście, że Julka ma siostrę?

