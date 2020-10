Anna Lewandowska skomentowała wyrok TK: Nie ukrywam swojego przywiązania do wartości chrześcijańskich

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji wywołało ogólnokrajowe protesty. Gwiazdy i celebryci wspierają demonstracje swoimi wpisami w social mediach, a niektórzy z nich zdecydowali się na poruszające wyznania. Joanna Koroniewska opowiedziała o utracie sześciu ciąż, a Martyna Gliwińska opowiedziała o nieplanowej ciąży, którą radzono jej usunąć. W manifestacjach organizowanych w wielu miastach polski wzięło udział tysiące osób. Materiały ze strajków zamieścili w Internecie między innymi Robert Makłowicz i Maciej Dowbor.

Oburzeniu wyrokiem Trybunału internauci wywołali do tablicy pierwszą damę Agatę Dudę, która jak dotąd nie zabrała stanowiska w sprawie. Użytkownicy Instagrama oczekiwali, że kobiety w walce wesprą także dziennikarze związani z TVP. Reakcja Marceliny Zawadzkiej, od jakiegoś czasu związanej z programem "Pytanie na śniadanie", została doceniona przez jej fanów.

Do sytuacji w kraju nawiązali także fani Anny Lewandowskiej, a jedna z internautek wyraziła irytację na Instagramie swojej idolki. Postanowiła zachęcić żonę Roberta Lewandowskiego do wyrażenia zdania na temat decyzji Trybunału. Ania jej odpowiedziała w komentarzu, a we wtorek dodała na swój instagramowy profil obszerny wpis.

Anna Lewandowska komentuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Trenerka podkreśliła, że od wielu lat walczy o prawa kobiet:

Wiele z Was oczekuję, że ponownie wypowiem się w sprawie obecnego konfliktu, że mocniej i bardziej jednoznacznie zaangażuję się w walkę o prawa kobiet. Rozumiem to. Myślę jednak, że prowadzę tę walkę od lat. Na swój sposób, tak jak potrafię najlepiej. Wspierając Was w samorozwoju, w budowaniu pewności siebie, w dodawaniu Wam siły i motywacji - zaczęła swój wpis Lewandowska.

Dodała również, że nie czuje się kompetentna, by wypowiadać się na tematy polityczne. Przy okazji zaznaczyła, że ceni sobie chrześcijańskie wartości:

Nie uważam, że wszystko wiem najlepiej, bo nie wiem i nie chce zawieść Waszego zaufania. Dlatego nie wypowiadam się na tematy polityczne i choć nie ukrywam swojego przywiązania do wartości chrześcijańskich, to nie nadaję im barw partyjnych, nigdy niczego nie narzucam, nie oceniam i widzę wartość w tym, że potrafimy się różnić i wspierać jednocześnie.

Przyznała również, że decyzje związane z aborcją powinny być "rozstrzygane w sumieniach":

Wierzę jednak, że są obszary życia, które powinny być rozstrzygane w sumieniach, a wkraczanie polityków w te obszary, jest naruszeniem nie tylko praw kobiet, ale ogólnie praw człowieka. Wierzę w prawo do przeciwstawiania się takim decyzjom, do smutku, do gniewu i do wyrażania tych emocji głośno i wyraźnie. Ale nie wierzę w agresję i rozwiązania siłowe. Nie wierzę, że można skutecznie walczyć o szacunek i wolność dla siebie, nie szanując innych oraz ważnych dla nich wartości. Na koniec jeszcze raz podkreślam - wspieram i zawsze będę wspierać kobiety oraz ich prawa.

Fani mamy Klary i Laury docenili jej instagramowy wpis:

Najmądrzejsze słowa, jakie dzisiaj przeczytałam!

Popieram wypowiedź w pełni.

Gratuluję stanowiska.

Przypomnijmy, że w czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja w przypadku ciężkich wad genetycznych płodu jest niezgodna z konstytucją. Sprawa została rozpatrzona na wniosek 119 posłanek i posłów.