"Seksmisja". Aktorki znanego klasyku dziś są nie do poznania. Pamiętacie Emmę Dax?

Film "Seksmisja" premierę miał ponad 35 lat temu, ale tematyka filmu, jak nigdy wpisuje się w dzisiejszą rzeczywistość (tylko ). Akcja produkcji Machulskiego dzieje się w 2044 roku, kiedy to całkowitą władzę na świecie mają kobiety. Pamiętamy niezwykłą grę aktorską pięknej Lamii czy odważnej Tekli. Zobaczymy zatem, jak wyglądają bohaterki po latach.

Jak dziś wyglądają aktorki "Seksmisji"?

Bożena Stryjkówna, czyli Lamia

W piękną i chyba najsympatyczniejsza ze wszystkich bohaterek Lamię wcieliła się Bożena Stryjkówna. To jedyna postać, która przychylnie była nastawiona do mężczyzn. "Seksmisję" nakręcono w 1983 roku. Bożena Stryjkówna miała wtedy 29 lat i była pierwszą żoną reżysera filmu, Juliusza Machulskiego (małżeństwo trwało 13 lat). Sukces filmu sprawił, że kariera filmowa stanęła przed nią otworem, ale aktorka zdecydowała związać się z teatrem.

Bożena Stryjkówna screen YouTube/ kapif

Bogusława Pawelec, czyli Emma Dax

Rola Emmy Dax z "Genetix", którą Bogusława Pawelec zagrała w "Seksmisji", pozostaje jej najbardziej znaną rolą w karierze. Energiczna, zdecydowana i co tu ukrywać, piękna Emma przyciągała męską uwagę nie gorzej, niż Lamia - była jej kontrastem. Natomiast Bogusławę Pawelec wciąż możemy oglądać na ekranie. Występowała między innymi w serialach "M jak Miłość", "Na Wspólnej" i w "Komisarzu Alexie".

Bogusława Pawelec screen YouTube/ kapif

Hanna Stankówna, czyli Tekla

Hanna Stankówna zagrała doktor Teklę, czyli twardą i apodyktyczną szefową "Genetix". Była największym wrogiem mężczyzn. Dziś Hanna Stankówna ma 82 lat i nadal z powodzeniem gra w teatrze, filmie i serialach, z których obecnie jest najbardziej znana.

Hanna Stankówna screen YouTube/ kapif

Beata Tyszkiewicz, czyli Berna

Beata Tyszkiewicz zagrała Bernę, czyli szefową "Archeo". Grając w filmie miała wtedy 45 lat i już całkiem spory dorobek aktorski. Zagrała w takich filmach jak: "Popioły", "Marysia i Napoleon", "Noce i dnie" czy "Lalka". Dziś Tyszkiewicz jest pierwszą damą polskiego kina. Aktorka jeszcze do niedawna była aktywna zawodowo i mogliśmy oglądać ją zarówno na małym, jak i dużym ekranie. Obecnie Beata Tyszkiewicz wycofała się z mediów ze względu na stan zdrowia.

Beata Tyszkiewicz screen YouTube/kapif

Dorota Stalińska, czyli Reporterka

Dorota Stalińska do dziś kojarzona jest z hasłem "Liga rządzi, Liga radzi, Liga nigdy was nie zdradzi". Występując w filmie, miała 30 lat i zagrała reporterkę. Po sukcesie produkcji nadal grała na ekranie, a jej dorobek aktorski wynosi ok. 30 filmów i seriali.

Dorota Stalińska screen YouTube/ kapif

Ryszarda Hanin, czyli dr Jadwiga Yanda

Dr Jadwiga Yanda wcieliła się w córkę głównego bohatera Maksa. Zahibernowany Maks spotyka ją po latach, jednak dr Yanda nie wita entuzjastycznie swojego rozmrożonego ojca. Natomiast Ryszarda Hanin zadebiutowała na ekranie tuż po wojnie w filmie "Dwie godziny". Potem zagrała w ponad 50. filmach i kilkunastu serialach - między innymi w "07 zgłoś się", "Polskich drogach" czy "Nocach i dniach". Ryszarda Hanin zmarła w 1994 roku w wieku 74 lat.

Ryszarda Hanin screen YouTube/ kapif

Hanna Mikuć, czyli Linda

Linda w "Seksmisji" była postacią drugoplanową. Obecnie znana jest głównie z roli matki Kingi w serialu "M jak Miłość", ale również widzowie mogli ją również zapamiętać z filmu "Pieniądze to nie wszystko". Prywatnie Mikuć jest matką dwóch operatorów filmowych: Piotra i Michała Sobocińskich, którzy poszli w ślady ojca, Michała Sobocińskiego.

Hanna Mikuć screen YouTube/kapif

Elżbieta Zającówna, czyli Zajaconna

Kolejną drugoplanową, ale wyrazistą postacią była strażniczka Zajaconna grana przez Elżbietę Zającównę. Grając w filmie, miała 25 lat i mimo krótkiej roli, przykuła uwagę szczególnie tej męskiej części widzów. Później Zającówna z powodzeniem robiła karierę aktorską. Chociaż teraz nie widzimy jej na ekranie, dobrze pamiętamy ją z ról w takich serialach jak "Matki, żony i kochanki" czy "Na kocią łapę".

Elżbieta Zającówna screen YouTube/ kapif

