Dua Lipa wspiera protesty kobiet w Polsce przeciwko zakazowi aborcji. Pokazała, jak można pomóc

Od czwartku 22 października trwają protesty w całej Polsce. To właśnie tego dnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja w przypadku ciężkich wad genetycznych czy śmiertelnych chorób płodu jest niezgodna z Konstytucją. W praktyce oznacza to, że kobiety będą musiały rodzić zdeformowane dzieci, które po kilku chwilach umrą w męczarniach. Wyrok oburzył kobiety w całej Polsce, które zaczęły protestować na różne sposoby - zarówno w sieci, jak i na ulicach. Do pierwszego grona przyłączyła się właśnie Dua Lipa.

Dua Lipa popiera protesty kobiet w Polsce

Gwiazda, która jest jedną z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia, udostępniła na swoim profilu dwa zdjęcia, dotyczące protestów w Polsce. Oba zdjęcia pochodzą z profilu "Cielesne" i dotyczącą obecnej sytuacji w Polsce.

W czwartek 22 października Trybunał Konstytucyjny w Polsce orzekł, że aborcje z powodu nieprawidłowości płodu naruszają Konstytucję, skutecznie narzucając niemal całkowity zakaz w kraju, który już posiadał jedne z najsurowszych praw dotyczących aborcji w Europie. W orzeczeniu prezes Trybunału Julia Przyłębska stwierdziła, że dopuszczenie aborcji w przypadkach nieprawidłowości płodu zalegalizowało praktyki eugeniczne w stosunku do nienarodzonego dziecka, a tym samym zaprzecza poszanowaniu i ochronie godności ludzkiej - czytamy na pierwsze grafice udostępnionej przez artystkę.

Na drugiej grafice widać natomiast, w jaki sposób można pomóc. "Cielesne" proponują, żeby wspierać organizacje oraz instytucje, które zajmują się prawami kobiet - Amnesty International Polska, Strajk Kobiet, Dziewuchy Dziewuchom czy Aborcyjny Dream Team.

Dua Lipa Instagram/dualipa

Dua Lipa jest kolejną zagraniczną gwiazdą, która wspiera protesty kobiet w Polsce. W tym gronie znalazły się już Miley Cyrus, Zara Larsson czy piosenkarka Anne-Marie, a także dziewczyna Brada Pitta, Nicole Poturalski.

