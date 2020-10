Ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego był jednym z najważniejszym wydarzeń w show-biznesie 2018 roku. Na ceremonii pojawiła się śmietanka gwiazd i tuzy arystokracji, a uwagę mediów szczególnie przykuli George i Amal Clooneyowie. Żona aktora miała na sobie przepiękną żółtą kreację, którą prawie przyćmiła pannę młodą.

Clooneyów miały łączyć z Sussexami bardzo bliskie stosunki, dlatego zajęli miejsce blisko ołtarza katedry w Windsorze. W ławce obok Clooneyów siedziała Lady Carolyn Warren, żona Johana Warrena, doradcy królowej. Po dwóch latach od zaślubin okazuje się jednak, że brytyjski aktor i jego żona wcale nie należeli do kręgu przyjaciół młodej pary.

George i Amal Clooneyowie pojawili się na ślubie Meghan Markle i Harry'ego, choć ich nie znali?

Dziennikarka Rachel Johnson przyznała na łamach AirMail, że George i Amal Clooneyowie przyznali się przed gośćmi, iż... nie znają Meghan I Harry'ego:

W kuluarach krąży historia, która mówi o tym, że kiedy przyjaciółka Diany, Carolyn Bartholomew, czekała na rozpoczęcie ceremonii, zwróciła się do blisko siedzącej pary i zapytała się, jak poznali Harry'ego lub Meghan. "Nie poznaliśmy"- odpowiedzieli rozbawieni Clooneyowie - rzuciła anegdotą dziennikarka.

Co ciekawe, "zaprzyjaźnieni" z Sussexami George i Amal, dostali zaproszenie także na ekskluzywną nocną imprezę po weselu, zorganizowaną w Frogmore House. Na liście gości znajdowało się "jedynie" 200 osób.

Amal i George Clooneyowie na ślubie Meghan Markle i księcia Harry'ego East News

Czy oznacza to, że Clooneyowie nielegalnie wkradli się na królewską imprezę lub dostali zaproszenie na ślub tylko po to, aby o ceremonii jeszcze bardziej rozpisywały się media? Bynajmniej. W biografii byłego księcia i księżnej Sussex, "Finding Freedom" czytamy, że aktor i jego żona dobrze znali Meghan i Harry'ego i gościli ich w swoim domu w Sonning w Oxfordshire co najmniej dwukrotnie.

Należy zaznaczyć, że Clooneyowie dwa tygodnie królewskiej uroczystości zaślubin zabrali młodą parę nad jezioro Como oraz odpoczywali w posiadłości brytyjskiego aktora:

Meghan i Amal spędzili dużo czasu na basenie i bawiąc się z bliźniakami, podczas gdy George i Harry oglądali kolekcję motocykli George'a. - czytamy we fragmencie książki opublikowanym przez "Daily Mail".

Przypomnijmy również, że z czasem relacja Amal i Meghan ewoluowała. Żona aktora była obecna na zorganizowanym w Nowym Jorku baby shower Markle, a nawet wynajęła prywatny odrzutowiec, aby odwieźć przyszłą mamę do domu.