Dziennikarz TVP skrytykował wyrok Trybunału. Kim jest Michał Cholewiński?

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji wstrząsnęła dużą częścią społeczeństwa. Wielu nie zgadza się z wyrokiem, co skutkuje licznymi protestami w całej Polsce. Również w mediach społecznościowych pojawiają się słowa sprzeciwu, których nie szczędzą znane osoby.

Niedawno swoje zdanie w sprawie wyroku wyraził dziennikarz znany z Telewizji Polskiej, Michał Cholewiński, który skomentował zaistniałą sytuację na antenie. Przypomnijmy, że prezenter od 2014 roku związany jest z TVP Info. W 2016 roku zastąpił Macieja Orłosia w "Teleexpressie".

Dziennikarz TVP skomentował wyrok TK na antenie

Michał Cholewiński wyraził własną opinię na temat decyzji Trybunału Konstytucyjnego podczas poniedziałkowego wydania programu "Serwis Info". Gościem był wówczas dziennikarz i publicysta z "Gościa Niedzielnego", Jakub Jałowiczor.

Jeszcze przed rozpoczęciem rozmowy z gościem Cholewiński przyznał:

Ja nie rozumiem, i to jest moje oświadczenie, nie rozumiem, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w tym czasie rozedrgania, poważnych, innych problemów w Polsce, ale także zaniepokojenia wielu ludzi, podjął tę sprawę. Dlaczego zdecydował się i dopuszczono do tego, żeby to orzeczenie zapadło akurat w tym momencie.

Słowa prowadzącego szybko trafiły do sieci, a internauci nie mogli uwierzyć w to, co powiedział dziennikarz - do tej pory pracownicy TVP raczej unikali tak jednoznacznych deklaracji, jeśli chodzi o podejście do wyroku TK.

Kim jest Michał Cholewiński?

Michał Cholewiński to polski dziennikarz i prezenterem radiowy oraz telewizyjnym, z wykształcenia prawnik. Karierę rozpoczął w TVP3 Łódź, jednak niedługo później przeniósł się do łódzkiej siedziby TVN24.

Od 2008 roku Cholewiński prowadził serwisy informacyjne w TVN24, a sześć lat później rozpoczął współpracę z TVP Info, gdzie jest prowadzącym wspomnianego wyżej "Serwis Info". Od jesieni 2016 dziennikarza można oglądać także w "Teleexpressie" oraz "Teleexpressie Extra".