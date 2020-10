Nie tylko polskie gwiazdy wyrażają swoje oburzenie po czwartkowej decyzji Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Sytuację w Polsce komentują także osoby związane z zagranicznym show-biznesem. Miley Cyrus opublikowała wpis na profilu swojej fundacji Happy Hippie Foundation, która zajmuje się m.in. sprawami związanymi z łamaniem praw człowieka, opisała, co się u nas dzieje i poprosiła obserwatorów, by też dołączyli do protestów. Sprawę nagłośniła także gwiazda serialu "Opowieści Podręcznej". Do tej grupy należy także Nicole Poturalski, modelka, a prywatnie dziewczyna Brada Pitta.

Nicole Poturalski wspiera kobiety w Polsce

Poturalski ma polskie korzenie, przez co sytuacja w Polsce jest jej szczególnie bliska. Jej rodzice są Polakami, a ona przyszła na świat w Warszawie. Choć wychowała się w Niemczech, to nie zapomina, skąd pochodzi. Po raz pierwszy na to, co się dzieje w naszym kraju, zareagowała kilka dni temu. Opublikowała zdjęcie pochodzące z konta Amnesty, które nawiązywało do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Później ponownie okazała swoje wsparcie. Tym razem napisała po polsku:

Nie poddajemy się. Będziemy walczyć o prawa kobiet!

Nicole Poturalski wspiera kobiety w Polsce Instagram.com/ nicole_poturalski_offical

Dodała też grafikę autorstwa profilu "Cielesne", w którym zostało opisane, co się dzieje w Polsce. Małe kompendium wiedzy ma także uświadomić, jak poważna jest sytuacja. Od piątku w całym kraju organizowane są protesty, podczas których zbierają się tłumy. W środę odbędzie się największy strajk, a kobiety biorą wolne, by walczyć o swoje prawa.

