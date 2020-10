Blanka Lipińska w bikini. "Oddycham". Brzuch jak u Chodakowskiej

Blanka Lipińska ma za sobą trudny czas. Autorka erotyków na początku października ogłosiła światu, że jest singielką. Jej kilkumiesięczny związek z Baronem z grupy Afromental zakończył się. 35-latka mocno przeżywała związkowe zamieszanie i wyleciała na wakacje do Egiptu, aby się zresetować i naładować baterię. Po powrocie do Warszawy celebrytka postanowiła ostatecznie zamknąć rozdział miłosnej przygody z Aleksandrem. Przerobiła studio muzyka na gabinet, a także zmieniła fryzurę, co można uznać za symboliczne rozpoczęcie nowego etapu życia.

Lipińska na swoim Instagramie, który śledzi już ponad 680 tys. internautów, chętnie wrzuca zdjęcia dokumentujące zarówno sukcesy zawodowe, jak i życie prywatne. Po rozstaniu z Alkiem skasowała z profilu ich wspólne zdjęcia. Z internetu zniknęły między innymi fotografie z wypadów nad wodę oraz wakacyjnych podróży.

Blanka Lipińska pokazała na Instagramie umięśniony brzuch

Autorka powieści "365 dni" wciąż wspomina swój niedawny wyjazd do popularnego egipskiego kurortu Al-Dżuna. Niedawno pokazała na instagramowym profilu dwa zdjęcia z październikowego urlopu, na których pozuje w bikini. Internauci mieli okazję zobaczyć umięśniony brzuch Blanki oraz jej liczne tatuaże.

Mój brat powiedział mi dzisiaj genialną rzecz, tak prostą, a tak ważną. "Rybka. Życie to podróż, nie wyścig" - napisała przy fotografii, na której siedzi na brzegu jachtu i obserwuje morski horyzont.

Pod zdjęciami posypały się zachwyty, także od gwiazd i celebrytów. Swój komentarz zostawił Qczaj oraz Justyna Gradek i Marcelina Zawadzka:

JaaaCiee.

Bosko wyglądasz.

Moja piękna.

Koleżanka celebrytów swoją smukłą sylwetkę zawdzięcza diecie, która w jej przypadku nie jest chwilową zmianą jadłospisu, a - jak przyznała kiedyś - "stylem życia". Wyraźnie zarysowane mięśnie brzucha wskazują również na to, że autorka książek jest aktywna fizycznie. Blanka Lipińska przyznała niedawno, że jakiś czas temu schudła aż 30 kilogramów.

Zobaczcie zdjęcia Blanki w bikini. Przerwa od relacji jej służy?