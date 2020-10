Od kilku dni najgorętszym tematem w Polsce jest aborcja, a konkretnie czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym przerywanie zagrożonych ciąż ma być zakazane. Reakcja kobiet (i nie tylko) była błyskawiczna. Tysiące ludzi wyszły na ulice większych i mniejszych miast, gdzie protestują i walczą o prawo do aborcji.

Głos w sprawie zabrało już wiele polskich gwiazd. W tym między innymi Joanna Koroniewska. Aktorka zdobyła się na szczere wyznanie i wyznała, że kilkukrotnie poroniła. Swoje wsparcie dla protestujących Polek wyraziła też Miley Cyrus.

Co Andrzej Duda myśli o wyroku TK?

Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki nadal nie odnieśli się oficjalnie do wyroku TK. Nie skomentowali też coraz większych protestów na ulicach polskich miast. Co prawda prezydent jeszcze podczas kampanii wyborczej podkreślał, że jest za "prawem do życia", jednak jego ostatnia aktywność na Instagramie wskazuje na to, że najwyraźniej nie ma też nic przeciwko ruchowi pro-choice.

Wśród gwiazd, które wyraziły swoje stanowisko w temacie aborcji jest też Małgorzata Kożuchowska. Gwiazda nigdy nie ukrywała tego, że jest katoliczką i blisko jej do tradycyjnych wartości. W długim wpisie wyznała, że jest "bezwzględnie za życiem". Dalsza część postu mogła jednak zaskoczyć jej obserwatorów.

Bóg dał człowiekowi wolną wolę. I człowiek z tej wolnej woli ma prawo korzystać, ponosząc wszelkie często bardzo bolesne konsekwencje swoich wyborów. Prawo, które odbiera człowiekowi tę wolność (nawet to ustanowione z dobrych intencji) nie rozwiąże problemu. Zawsze człowiek wyboru musi dokonać sam - czytamy.

Wpis Małgorzaty Kożuchowskiej polubiło ponad 120 tysięcy osób. Wśród nich Ewa Drzyzga, Janusz Palikot i... Andrzej Duda! Czyżby głowa państwa nie zgadzała się z wyrokiem TK? Dopóki prezydent oficjalnie nie skomentuje bieżącej sytuacji w kraju, możemy tylko gdybać, co o tym wszystkim myśli.

