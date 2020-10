Emily Ratajkowski już niedługo powita na świecie swoje pierwsze dziecko. Modelka długo trzymała tę wyjątkową wiadomość w tajemnicy. O ciąży międzynarodowej gwiazdy jako pierwszy poinformował amerykański "Vogue".

Emily Ratajkowski jest w ciąży

29-letnia modelka zaskoczyła wszystkich swoich fanów. Gwiazda zdecydowała się poinformować ich o swojej pierwszej ciąży w bardzo nietypowy sposób. Nie wzięła przykładu z innych gwiazd, które robiły to za pośrednictwem mediów społecznościowych. Emily chciała to zrobić z większym rozmachem. I to jej się udało!

Ratajkowski pochwaliła się ciążowymi krągłościami na nowej, wirtualnej okładce amerykańskiego wydania "Vogue". Modelka pozuje w delikatnej koszuli nocnej i trzyma się za sporych rozmiarów brzuch. Widać, że informację o ciąży udało jej się utrzymać bardzo długo!

Wdzięczna i rosnąca. Dziękuję "Vogue" za tę wyjątkową okładkę - napisała.

Gwiazda opublikowała również krótki filmik, który nagrywała w domowym zaciszu. Widać na nich pierwsze miesiące ciąży modelki.

Będę cenić ten film do końca życia.

Profil Ratajkowski od razu zalała fala gratulacji od fanów z całego świata oraz sławnych znajomych.