Na początku października poinformowano, że Donald i Melania Trump zakazili się koronawirusem. Już pokonali chorobę i czują się dobrze, dzięki czemu mogli wrócić do wykonywania obowiązków wynikających z funkcji, jakie pełnią. W minioną niedzielę gościli w Białym Domu przebierańców i obchodzili Halloween, a zdjęcia z tego dnia trafiły do sieci.

Donald i Melania Trump na Halloween

Setki superbohaterów, dinozaurów i kościotrupów przybyły pod drzwi prezydenta i jego małżonki. Z powodu pandemii w tym roku uroczystości wyglądały nieco inaczej. Zachowywano dystans społeczny, dzieci oraz pracownicy Białego Domu musieli mieć maseczki. Mimo to starano się zachować radosną atmosferę. Donald i Melania z oddali uśmiechali się do przebierańców, chwalili ich stroje. Największą jednak furorę zrobiła para dzieciaków, która ucharakteryzowała się na parę prezydencką. Zwłaszcza chłopiec wypadł idealnie - miał nawet perukę podobną do fryzury Trumpa. Cała czwórka była tą sytuacją bardzo podekscytowana i radośnie pozowała do zdjęć.

A jak prezentowali się Melania i Donald? Prezydent Stanów Zjednoczonych miał czarne palto, pod które założył białą koszulę i czerwony krawat. Jego żona witała dzieci w płaszczu w odcieniu brązu. Zadbano też o odpowiednie dekoracje. Ściany budynku obklejono kolorowymi liśćmi, po obu stronach drzwi ustawiono konstrukcje z dyni i jesiennych kwiatów. Zadbano też o odpowiednią oprawę muzyczną. Wojskowy zespół grał piosenki takie jak "Thriller" Michaela Jacksona.

