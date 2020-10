Pamiętacie Dudleya z filmów o "Harrym Potterze"? 31-latek schudł i przeszedł metamorfozę. Gra m.in. w hicie Netfliksa

Wszyscy fani Harry'ego Pottera z pewnością pamiętają Dudleya Dursleya, antypatycznego kuzyna młodego czarodzieja. Wcielający się w rolę zgryźliwego chłopca Harry Melling przeszedł niesamowitą metamorfozę, a jego aktorska kariera w ostatnich latach nabrała tempa. 31-latek schudł do tego stopnia, że nie jest rozpoznawalny przez fanów przygód czarodzieja z blizną na czole.

"Harry Potter". Harry Melling przeszedł niesamowitą metamorfozę

Gwiazda filmów z serii o Harrym Potterze nie przypomina już chłopca z lekką nadwagą, w którego się wcielał. Netfliks zaangażował Mellinga do swoich produkcji, dzięki czemu aktor z łatwością pożegnał się z łatką niemiłego kuzyna Pottera. Intrygująca przemiana 31-latka nie uciekła uwadze zagranicznych mediów. Efektowna metamorfoza to w tym przypadku bynajmniej nie zasługa katorżniczej diety czy ćwiczeń. Ważnym czynnikiem wpływającym na przemianę okazały się... zajęcia w szkole teatralnej:

Myślę, że zaczęło się to nieświadomie. Kiedy miałem 18 lat poszedłem do szkoły teatralnej i wtedy zacząłem chudnąć. Nie miałem wielkiego parcia, ale po prostu to się samo zadziało. Od tamtej pory grałem głównie w teatrze - powiedział w rozmowie z magazynem "People".

Harry Melling jako Dudley Dursley East News

Utrata wagi pozwoliła aktorowi na zachowywanie anonimowości. Nikt nie rozpoznał w młodym adepcie sztuki teatralnej Dudleya Dursleya, znanego z filmów o najsłynniejszym czarodzieju na świecie:

Robiłem wiele rzeczy od czasów szkoły i myślę, że fakt, iż nie byłem rozpoznawalny, to błogosławieństwo. […] Poczułem, że zaczynam od nowa - dodał aktor.

Co ciekawe, pozbycie się nadprogramowych kilogramów niemal kosztowało go utratę roli w ostatniej części serii o "Harrym Potterze". Aktor w "Insygniach śmierci" nosił kostium imitujący sylwetkę otyłej osoby.

Harry Melling w 2018 roku East News

Zdobycie profesjonalnego wykształcenia i zmiana wizerunku najwyraźniej jednak się opłacała. Brytyjski aktor wystąpił niedawno w trzech produkcjach Netfliksa. Zagrał u boku Charlize Theron w filmie "The Old Guard", a także pojawił się w trillerze "Diabeł Wcielony" i obrazie "Gambit królowej". W wywiadzie dla "People" opowiedział o przygotowaniach do ostatniej produkcji, w której wcielił się w szachowego mistrza. Aktor przyznał, że musiał od podstaw nauczyć się gry w szachy.

Ogromną przemianę przeszedł też inny aktor z filmów o Harrym Potterze. Mowa o Matthew Lewisie, czyli filmowym Neville'auLongbottomie. Aktor wypracował sobie muskularną sylwetkę i wziął nawet udział w sesji zdjęciowej prezentującej bieliznę Emporio Armani.

